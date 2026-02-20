Pablo García y las dos maneras: siempre pagan los mismos o mensaje recibido

Fuera de la lista ante el Rayo por decisión técnica cuatro meses después de la única vez anterior, el de Alcosa debe reflexionar para no desaprovechar un año muy importante en su carrera

Llevaba Pablo García tres partidos sin participar, quedándose en el banquillo, y Manuel Pellegrini ha decidido, para el encuentro de este sábado ante el Rayo Vallecano, prescindir del canterano del Parque Alcosa. Es la segunda vez, más allá de cuando no pudo citarlo por el Mundial sub 20, que no está en una lista de convocados el extremo sevillano. Le ocurrió en casa en el torneo regular ante el Atlético de Madrid y, en este caso, le vuelve a ocurrir lo mismo cuatro meses después.

La verdad es que estaba siendo muy residual su participación y no estaba aprovechando las oportunidades. Por ejemplo, en aquel partido contra los colchoneros de finales de octubre, no estuvo tampoco Ángel Ortiz. Pasó una cosa similar a la actual, ya que había cierto 'overbooking'. LaLiga permite solamente 23 inscritos, aunque algunas veces los equipos llevan a más futbolistas y hacen descartes el mismo día del partido. En este caso, como en aquél, el 'Ingeniero' ha vuelto a dejar fuera a los dos dorsales por encima del '25' que tiene en plantilla.

Pero Ortiz, en ausencia de Héctor Bellerín o Aitor Ruibal, sí ha tenido minutos. No ha sido así con Pablo García con los problemas físicos de Antony o las bajas del 'Chimy' Ávila y el 'Cucho' Hernández. Tanto es así que, por ejemplo, en estos dos partidos seguidos en los que el técnico chileno ha decidido, incluso, cambiar el sistema y apostar más por un 1-4-3-3, uno de los damnificados, Nelson Deossa (que fue muy importante en el triunfo ante el Valencia CF), se ha quedado fuera del once y, sin embargo, ha salido al final como 'falso nueve' adelantando por la derecha a futbolistas como el propio '52'.

Ni culpable ni de rositas: si es uno más, debe ser juzgado como uno más

No es justo cargar las tintas sobre el canterano como culpable de cierta falta de gol, desborde o pegada del equipo (cuando otros que costaron mucho más como Rodrigo Riquelme no han aparecido), pero también tiene que hacer autocrítica en una temporada muy importante para él en la que ha apostado por seguir en el equipo verdiblanco, pese a que tenía ofertas para salir tanto en verano como, sobre todo, en enero, de fuera de España y de dentro.

Ahora, le toca ver el partido desde la grada y, seguramente, como es un futbolista muy humilde y con las ideas muy claras, aceptará esta situación de la forma más natural posible y redoblará esfuerzos para volver a contar de nuevo con oportunidades en lo que queda de Liga y, dentro de muy poco, otra vez también con la vuelta de la competición europea.