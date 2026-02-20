Barça - UCAM Murcia en directo | resultado del partido de cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto 2026

Máxima igualdad entre un Barça y un UCAM Murcia que han hecho vibrar al espectado con una primera parte llena de tensión y de garra.

El equipo blaugrana pareció escaparse, con ventajas de seis puntos, cuando Kevin Punter reapareció para meter todo lo que le llegaba, pero el UCAM no ha dejado que pasaran de ahí, siemre ha vuelto y, en la última jugada de la primera parte, se ha puesto con ventaja.

Ni Punter, ni Vesely ni Satoransky parecen notar los problemas que han arrastrado en los últimos días y están jugando a una gran intensidad.