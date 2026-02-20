Barça - UCAM Murcia en directo | resultado del partido de cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto 2026
Retransmisión en directo del partido de cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 entre el Barça y el UCAM Murcia
Minuto a minutoActualizar narración
Máxima igualdad entre un Barça y un UCAM Murcia que han hecho vibrar al espectado con una primera parte llena de tensión y de garra.
El equipo blaugrana pareció escaparse, con ventajas de seis puntos, cuando Kevin Punter reapareció para meter todo lo que le llegaba, pero el UCAM no ha dejado que pasaran de ahí, siemre ha vuelto y, en la última jugada de la primera parte, se ha puesto con ventaja.
Ni Punter, ni Vesely ni Satoransky parecen notar los problemas que han arrastrado en los últimos días y están jugando a una gran intensidad.
DESCANSO: Barça 42-44 UCAM Murcia
Barça 42-44 UCAM Murcia (20')
Triple de Martin para cerrar el segundo cuarto; el UCAM se marcha por delante al descanso
Tiempo muerto a 20 segundos del final; al Barça le quedan 3 segundos de posesión, por lo que la última bola sería del UCAM
Barça 42-41 UCAM Murcia (20')
Gran canasta de Clyburn ante Raieste y pisando la línea de tres
Barça 40-41 UCAM Murcia (19')
Falta de Falla nada más entrar; en su duelo con Cakoc está perdiendo; el pívot del UCAM no falla los tiros libres
Barça 40-39 UCAM Murcia (19')
Falta sobre Shengelia y no falla el georgiano los dos tiros
Barça 38-39 UCAM Murcia (19')
Triple de Ennis, al tercer intento del UCAM Murcia
Barça 38-36 UCAM Murcia (19')
Laprovittola provoca una falta y no falla los tiros libres; entra Satoransky por el argentino
Barça 36-36 UCAM Murcia (18')
Triple de Ennis, que iguala el partido a dos minutos del final del cuarto
Barça 36-33 UCAM Murcia (18')
Ennis provoca una falta y anota los dos tiros libres
Barça 36-31 UCAM Murcia (17')
Triple de Laprovitttola; cuando hace falta aparece el argentino
Barça 33-31 UCAM Murcia (17')
Cacok ha vuelto y lo primero que hace es provocar otra falta; sólo anota uno de ellos
Barça 33-30 UCAM Murcia (17')
Triple de Ennis tras el tiempo muerto para tratar de cambiar la dinámica
Otro tiempo de Sito Alonso, había metido un parcial de 4-0, pero en 30 segundos el Barça le ha devuelto cinco puntos y se pone con más seis
Barça 33-27 UCAM Murcia (17')
Myles Cale anota un triple y se lanza con seis de ventaja el Barça en dos jugadas
Barça 30-27 UCAM Murcia (16')
Roba Brizuela y Shengelia culmina la contra
Barça 28-27 UCAM Murcia (16')
Canasta de Ennis a aro pasado y falta del Barça, por lo que el balón volverá al UCAM
Barça 28-25 UCAM Murcia (15')
Martin se zafa de su defensa y anota de dos
Tiempo muerto de Sito Alonso, que ve a su equipo algo perdido en ataque en estos minutos
Barça 28-23 UCAM Murcia (15')
Vuelve a anotar fácil el equipo blaugrana (Jan Vesely) y Sito para el partido ante la máxima desventaja del partido
Barça 26-23 UCAM Murcia (14')
Joel Parra se hace hueco y anota desde el poste; el UCAM está algo atascado en este momento
Barça 24-23 UCAM Murcia (13')
Jan Vesely, desde la bombilla, no falla; desde ahí el checo es un seguro de vida
Barça 22-23 UCAM Murcia (13')
Buena canasta del pívot rumano Cate; sigue haciendo mucho daño en la zona el UCAM
Barça 22-21 UCAM Murcia (12')
Asistencia de Vesely y anota Joel Parra
Barça 20-21 UCAM Murcia (11')
Martin mete, en suspensión, la primera canasta de la segunda mitad
FINAL DEL PRIMER CUARTO: Barça 20-19 UCAM Murcia
Barça 20-19 UCAM Murcia (10')
Canastón de Kevin Punter; quedan 37 segundos
Barça 18-19 UCAM Murcia (9')
Punter deja sentado a su defensor y anota desde media distancia; contesta rápidamente Forrest
Barça 16-17 UCAM Murcia (9')
Forrest, con un triple en contragolpe, pone por delante a los murcianos de nuevo
Barça 16-14 UCAM Murcia (8')
DeJulius meter otra en la zona, que hasta ahora está dominando el UCAM Murcia
Barça 16-12 UCAM Murcia (7')
Lo primero que hace es coger el balón y enchufatr un triple: Punter es único
Barça 13-12 UCAM Murcia (6')
¡Entra Kevin Punter! Y la afición estalla
Barça 13-12 UCAM Murcia (6')
El Barça roba y amplía, pero DeJulius se estrena para mantener ahí al UCAM Murcia
Barça 11-10 UCAM Murcia (6')
Brizuela logra una canasta de pillo para adelantar al Barça
Barça 9-10 UCAM Murcia (5')
Fall para con un golpe en la cara a Cacok; tiros libres para el centrocamericano y sólo anota uno
Barça 9-9 UCAM Murcia (4')
Laprovittola contesta rápido en unos minutos en los que está entrando todo
Barça 7-9 UCAM Murcia (4')
Cacok completa una contra con una bombita; muy cómodo el jamaicano
Barça 7-7 UCAM Murcia (3')
Cacok no se arruga ante Fall y vuelve a poner por delante a su equipo; aunque Shengelia responde rápido
Barça 5-5 UCAM Murcia (3')
Fall caza un rebote ofensivo y anota muy cómodo
Barça 3-5 UCAM Murcia (3')
Fall para a Cacok en falta y éste anota los dos tiros libres
Barça 3-3 UCAM Murcia (1')
Nakic no se arruga y responde justo despues con otro triple
Barça 3-0 UCAM Murcia (1')
Triple de Will Clyburn ara empezar el partido
ARRANCA EL PARTIDO
Ya están presentando a los dos equipos en pista. Esto está a punto de empezar...
Muchas de las opciones del Barça van a pasar de cómo se encuentren Tomas Satorasnky y Jan Vesely, que llegan muy justos; o de cuanto contará con Kevin Punter, que ha recibido el alta médica
Howard Sant-Ross, jugador del UCAM Murcia
"Quien lo quiera más, se va a llevar el partido. (...) Que sea un partido como los demás en su mente, tenemos que afrontarlo como otro partido. Hay que hacerlo como sabe el UCAM".
Aunque esto es muy diferente y el Barça llega más descansado, hay que recordar que el UCAM Murcia ha ganado los dos enfrentamientos entre ambos de la presente temporada. El primero, aún con Joan Peñarroya como entrenador del Barça (78-81) y, luego, hace apenas tres semanas, con una remontada de 16 puntos de los murcianos (84-83)
Nico Laprovittola, jugador del Barça
"Tenemos un juego que para un torneo como este nos va a venir bien. Si controlamos el ritmo de partido, el plan de juego y estamos enfocados, creo que somos un equipo con muchas herramientas, que sabe competir, que no se va de los partidos y tiene mucha experiencia. Si vamos con la mentalidad que hay que ir, vamos a ganar".
El Barça, pese a las dudas que ha arrastrado hasta el final, es de nuevo un firme favorito al título copero; así se ha valorado en el análisis previo de esta Copa del Rey 2026
¡Buenas noches! Arrancamos con la retransmisión en directo del último partido de cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 que van a disputar el Barça y el UCAM Murcia.
El Barcelona, que ha mantenido a sus aficionados en vilo por la presencia de Kevin Punter, Tomas Satoransky y Jan Vesely, en esta edición de la Copa del Rey 2026, arranca la competición ante un rival históricamente inferior, como es el UCAM Murcia, pero que le ha ganado los dos compromisos que han disputado esta temporada.
El equipo de Xavi Pascual va por el lado, a priori, mejor del cuadro, pero entre las bajas y esos precedentes con el UCAM, no las tiene todas consigo. Satoransky y Vesely sí se han entrenado parcialmente durante la semana y si no están al cien por cien, al menos, sí estarán para competir unos minutos y dar relevos a sus compañeros. Otra cosa es un Kevin Punter al que se descartó para la Copa, pero con el que Pascual siempre ha tenido la esperanza de poder recuperar.
Esas incógnitas se resolverán antes del arranque del partido y durante el mismo. Lo que está claro es que la Copa no da tregua y si se pierde, uno se va para casa, así que aquí nadie reserva a nadie para las siguientes fases.
El Barça ya lo pudo comprobar el pasado año después de caer en cuartos de final y sólo ha llegado a una final -sin título- en los tres últimos años. Una presión que tendrá que aguantar, aunque en este caso es claro favorito por la parte del cuadro que le ha tocado.
El UCAM, por su parte, no tiene nada que perder, contará con un público que está a muerte con él y con esos dos precedentes que le dan confianza. Aunque la Copa es otra historia.