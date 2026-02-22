Sergio Scariolo echa el freno antes de la final frente al Baskonia: "No puedes emocionarte por llegar a la final"

Fiel a su estilo, el entrenador italiano señala que no pueden sentir satisfacción alguna antes de la batalla final por el título, ya que puede tener consecuencias muy negativas

Ha costado, sin duda, pero el Real Madrid está en la final de la Copa del Rey de baloncesto de 2026. Tras derrotar de paliza a Unicaja Málaga todo se complicó de manera tremenda ante Valencia Basket; tanto es así que los blancos necesitaron una gran remontada para superar a los anfitriones. La satisfacción fue proporcional a la dificultad, pero justo por ello se ve empujado Sergio Scariolo a echar el freno a la euforia de los suyos, ya que entiende que por ese camino será mucho más sencillo que el Baskonia pueda darles algo más que un susto en la final.

"No puedes emocionarte por llegar a la final. El trabajo es bueno hasta ahora, pero hay que preparar bien el partido y competirlo bien", comenta antes de recalcar que confía plenamente en el grupo de cara a hacer un buen partido este domingo 22 de febrero (a partir de las 19:00 horas) frente a la escuadra vitoriana.

"Cuando tienes muchísimos partidos decisivos atrás no es fácil, pero tienes más práctica. Tengo muchos jugadores con muchas millas y experiencia, pero además este partido ha sido el bautismo de fuego para otros jugadores que esperemos hagan pronto la primer comunión", señala.

Cuestionado por el camino para derrotar a Valencia Basket y llegar a la final, Scariolo quiere resaltar que en caso alguno ha habido casualidad o suerte, sino que ha sido la confianza del equipo en lograr el objetivo lo que les ha impulsado.

"Hemos tenido fe hasta el final pero no ha habido ninguna carambola, ha sido buenas defensas y buenas decisiones, ha sido una secuencia lógica aunque haya habido un punto de suerte", señaló el técnico en una rueda de prensa.

Mario Hezonja, esa pieza para dar el golpe final

El entrenador de los blancos es consciente del gran grupo que tiene a sus órdenes, pero de igual modo no puede dejar de destacar lo mucho que les ha dado Mario Hezonja para alcanzar el partido definitivo por el título.

"No ha sido fácil, ha habido fe pero también acierto y defensa. Después de ejecutar hay que rematar y Mario Hezonja estuvo tremendo. En ambos casos ha habido un buen bloqueo y un buen pase y tuvo mucha frialdad y mucho acierto en los tiros finales. Respondimos muy bien. Ganarle a un equipo tan bueno tiene doble mérito", sentencia.