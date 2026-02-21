El Baskonia alarga la agonía del Barça

El equipo blaugrana se ve incapaz de ganar un partido en el que mandó de 12 en el último cuarto y el Baskonia vuelve a una final de Copa del Rey 17 años después

El Kosner Baskonia disfrutará de una final de Copa del Rey 17 años después. En pocas quinielas aparecía el nombre del equipo vitoriano como finalista de una Copa a la que otros muchos equipos llamaban más la atención, pero ante La Laguna Tenerife supo aguantar en los malos momentos y, en semifinales, supo jugar a lo que quería el Barça y llevar finalmente el partido a su terreno para cerrarlo con una gran celebración.

Ni la gran ventaja con la que empezó el Barça el partido, ni la decena de puntos que logró sacar en el último cuarto, nada rindió a un equipo que, con Paolo Galbiati, cree y que, de momento, ya es finalista de la Copa del Rey de baloncesto 2026.

El inicio del partido, sin embargo, pintaba muy mal para los vitorianos. El Barça empezó ofreciendo su mejor balance defensivo y Galbiati, por mucho que se esforzaba, no tenía forma de romper el entramado que le había preparado Pascual, al tiempo que veía cómo Will Clyburn les perforaba el aro cada vez que quería.

El Barça, mejor de inicio que el Baskonia

El 19-7 que brillaba en el marcador a los 7 minutos de juego mostraba las diferencias entre unos y otros. Los de Galbiati reaccionaron y si bien les siguió costando anotar, frenaron la sangría en defensa y Diakite y Luwau-Cabarrot se las arreglaron para poner un marcador más que positivo (21-16) al final del primer cuarto.

Aunque el Barça se despegó de nuevo nada más arrancar la segunda manga, ya nada era igual. A los de Pascual les costaba anotar y el Baskonia, poco a poco, se fue acercando hasta que completó la remontada mediado este segundo cuarto.

Era un partido de guarismos cortos y ahí se sienten mejor los barcelonistas. Sin embargo, Galbiati aceptó jugar ese encuentro y el partido se confirtió en un duelo táctico, con pocas canastas y en el que las ventajas costaba mucho adquirirlas.

El Baskonia logra reaccionar a tiempo

Al descanso se llegó con un 37-38 para los baskonistas. Una igualdad que, con alternativas, se mantuvo hasta los dos últimos minutos del tercer cuarto. Ahí, con Shengelia y Laprovittola en su mejor versión, el Barça se escapó y afrontó los diez últimos minutos nueve arriba (58-49).

La ventaja iría, incluso a más (61-53) en el arranque del último cuarto, pero al igual que pasó en el segundo, el Baskonia supo cerrar la puerta a los blaugranas y esta vez ni la entrada de Punter la pudo abrir. Hacinedo la goma fueron acercándose hasta equilibrar el marcador a cinco del final.

A partir de ahí, cada canasta costó un mundo para los dos equipos, pero la lucidez de Forrest y Diakite salió a relucir para dar unas pequeñas ventajas a su equipo que ya no soltarían. Los cuatro puntos de ventaja que adquirieron los vascos a minuto y medio del final eran su mayor ventaja, pero el Barça no fue capaz de neutralizarlos.

Tuvo un ataque para empatar y Shengelia se encontró con el tapón de Diakité. Y, tras errar un tiro libre Luwawu-Cabarrot, aún pudieron forzar la prórroga los de Pascual con un triple, pero el balón le cayó a Joel Parra y falló.

Ficha técnica del Barça 67-70 Baskonia

Barcelona (21+16+21+9): Laprovittola (12), Brizuela (-), Clyburn (11), Shengelia (12), Vesely (6) -cinco titular-, Punter (9), Cale (-), Satoransky (6), Hernangómez (6) y Parra (5).

Kosner Baskonia (16+22+11+21): Forrest (10), Howard (3), Radzevicius (7), Frisch (-), Diakite (10) -cinco titular- Villar (-), Omoruyi (4), Kurucs (14), Luwawu-Cabarrot (13) y Spagnolo (9) .

Árbitros: Pérez Pizarro, Calatrava y Olivares. Sin eliminados.