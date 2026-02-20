Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 en directo | Últimas noticias y medallero de la jornada de hoy 20 de febrero

Retransmisión en directo de la jornada 14 de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano - Cortina d'Ampezzo 2026.

Estas son las finales que nos encontramos este viernes 20 de febrero en Milano Cortina

El curling, el hockey sobre hielo, el bosleigh... muchos deportes que se han venido disputando en los últimos días entran en su desenlance. Estos son todos los horarios de la jornada

Arrancan la última jornada de entrenamientos oficiales en bogsleigh y la preclasificación del Skicross femenino , que será la primera medalla que se decida en Milano Cortina este viernes 20 de febrero

Los Juegos de Milano Cortina 2026 alcanzan su recta final, en la que se siguen decidiendo los deportes que han venido celebrándose a lo largo de estas dos semanas en el norte de Italia y donde se siguen consagrando héroes a diario.

Este jueves, Oriol Cardona dio a España su segunda medalla de oro de la historia, 54 años después de que Paquito Fernández Ochoa la ganara en Japón; Alysa Liu se consagró en el patinaje artístico con un programa libre espectacular que le dio el oro por delante de las dos japonesas, Sakamoto y Nakai, que le habían precedido en el programa corto; Noruega se confirmó como la gran dominadora de esta cita olímpica...

Y este viernes, la pelea entre Estados Unidos e Italia por ocupar el segundo lugar de ese medallero seguirá muy abierta. Los norteamericanos desbancaron a los italianos, precisamente, gracias al oro de Liu en patinaje artístico, pero también gracias a la remontada del equipo de hockey sobre hielo femenino, que igualó en la final ante Canadá en los últimos minutos de partido y ganó con gol de oro en la prórroga.

España no tendrá representación tras su día glorioso del jueves, a la espera de que los dos protagonistas, Oriol Cardona y Ana Alonso, busquen este sábado una nueva medalla para la representación española tras ganar el oro el primero y el bronce la segunda.

Hasta siete medallas de oro se deciden este viernes, aparte de la pelea por el bronce en el curling masculino, que disputan las selecciones de Noruega y Suiza. Queda poco, pero aún hay emociones para disfrutar de estos históricos Juegos Olímpicos de Invierno de Milano - Cortina d'Ampezzo 2026.