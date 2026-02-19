Así queda el medallero de los Juegos de Invierno 2026, tras la jornada 12 en Milano Cortina 2026

Mikaela Shiffrin y Johannes Klaebo han sido los protagonistas de este miércoles 18 de febrero, en el que Julia Simon ha sumado un nuevo oro

Día de gloria en unos Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 que enfocan su recta final. La victoria de Mikaela Shiffrin, con su oro en el eslalon femenino, le permite consagrarse en una cita que le había sido esquiva y en la que repite el oro que ya lograra hace doce años en Sochi 2014.

Al celebrado triunfo de la esquiadora norteamericana, otra que ha tenido que levantarse tras pasar por una dura lesión, se unió el décimo oro del que ya es el mejor esquiador de la historia: Johannes Klaebo. El noruego lleva cinco oros en otras tantas competiciones en Milano Cortina 2026 y aún tiene la posibilidad de ampliar este palmarés.

Francia dio un salto importante en el medallero con un nuevo oro en biatlón, mientras que un canadiense, Steven Dubois, sorprendía a los favoritos neerlandeses en el patinaje de velocidad. En el esquí acrobático y el slopestyle, los asiáticos han sido los dominadores.

Medallas de la jornada 12 de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

Esquí de fondo - Esprint libre por equipos femenino

1. Suecia

2. Suiza

3. Alemania

Esquí de fondo - Esprint libre por equipos masculino

1. Noruega

2. Estados Unidos

3. Italia

Slopestyle masculino

1. Su Yiming (China)

2. Hasegawa (Japón)

3. Jake Canter (Estados Unidos)

Esquí alpino - Eslalon femenino

1. Mikaela Shiffrin (Estados Unidos)

2. Camille Rast (Suiza)

3. Anna Swenn-Larsson (Suecia)

Biatlón - 4x6 km femenino

1. Francia

2. Suecia

3. Noruega

Esquí acrobático - Aerials femenino

1. Xu Mengtao (China)

2. Danielle Scott (Australia)

3. Shao Qi (China)

Slopestyle femenino

1. Mari Fukada (Japón)

2. Synnot Sadowski (Nueva Zelanda)

3. Kokomo Murase (Japón)

Patinaje de velocidad en pista corta - 3000 m relevos femenino

1. Corea del Sur

2. Italia

3. Canadá

Patinaje de velocidad en pista corta - 500 m masculino

1. Steven Dubois (Canadá)

2. Melle van 'T Wout (Países Bajos)

3. Jens van 'T Wout (Países Bajos)

Medallero de los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 tras la jornada del 18 de febrero

1. Noruega – 15 oros, 8 platas, 10 bronces (33 medallas)

2. Italia – 9 oros, 5 platas, 12 bronces (26)

3. Estados Unidos – 7 oros, 11 platas, 6 bronces (24)

4. Francia – 6, 7, 4 (17)

5. Países Bajos – 6, 7, 2 (15)

6. Suecia – 6, 6, 3 (15)

7. Alemania – 5, 8, 8 (21)

8. Austria – 5, 8, 4 (17)

9. Japón – 5, 6, 11 (22)

10. Suiza – 5, 4, 3 (12)

11. Canadá – 4, 4, 6 (13)

12. Australia – 3, 2, 1 (6)

13. Gran Bretaña – 3, 0, 0 (3)

14. China – 2, 3, 4 (9)

15. República de Corea – 2, 2, 3 (7)

16. República Checa – 2, 2, 0 (4)

17. Eslovenia – 2, 1, 1 (4)

18. Brasil – 1, 0, 0 (1)

+. Kazajistán – 1, 0, 0 (1)

20. Polonia – 0, 3, 1 (4)

21. Nueva Zelanda – 0, 2, 1 (3)

21. Letonia – 0, 1, 1 (2)

23. Georgia – 0, 1, 0 (1)

24. Finlandia – 0, 0, 4 (4)

25. Bulgaria – 0, 0, 2 (2)

26. Bélgica – 0, 0, 1 (1)