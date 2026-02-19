Esquí de montaña con Oriol Cardona y Ana Alonso en Milano Cortina 2026 | Horario, canal y dónde ver por TV las opciones de medalla más claras de España en estos Juegos

Oriol Cardona, Ana Alonso, Ot Ferrer y María Costa son el equipo español de esquí de montaña, que se juegan las medallas a partir de este jueves en Milano Cortina 2024

La ilusión de España en estos Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 de sumar medallas se frustró el jueves de la pasada semana cuando, de un plumazo, las opciones de Queralt Castellet y de Lucas Eguibar se fueron al traste y ni siquiera pudieron sacar un diploma.

Había pocas posibilidades reales en el resto de competidores, pese a que había un mayor número que en otras ocasiones. Y bastante contentos habrán quedado con las actuaciones históricas de Salarich, Pueyo, Sellés... aunque sus aspiraciones eran menores.

Pero quedaba una última baja y esa se iba a activar durante los cuatro últimos días de competición: el esquí de montaña. Pese a la lesión de Ana Alonso, que a punto estuvo de dejarle fuera de estos Juegos Olímpicos 2026, España llega como gran candidata a sumar no una sino, entre dos y tres medallas en esquí de montaña, donde es una potencia.

En el nuevo deporte que se estrena este jueves en unos Juegos Olímpicos, el equipo español formado por cuatro esquiadores (Oriol Cardona, Ana Alonso, Ot Ferrer y María Costa) tiene muchas opciones de, por fin, superar la barrera de las cinco medallas que acumula en toda su historia. E, incluso, soñar con el segundo oro tras el de Paquito Fernández Ochoa.

Ana Alonso llega con mucha confianza

"Me encuentro muy bien y muy contenta con haber podido llegar a los Juegos. No sabría decir en qué porcentaje de mi estado de forma estoy. Pero me siento muy bien, la rodilla está estable y vengo con mucha confianza", afirma la granadina Ana Alonso, a la que un atropello en septiembre le rompió el ligamento cruzado de una de sus rodillas, pero que ha podido llegar con un tratamiento conservador.

En este sentido, deja claro en quien se inspiró para volver: en Lindsey Vonn. "Fue una gran inspiración para mí, sobre todo después de mi accidente. Siempre fue un referente, compitiendo en lo más alto con 41 años y una rodilla de titanio. Cuando me pasó lo que me pasó yo me decía 'si lo ha conseguido ella, ¿por qué no lo voy a conseguir yo? Y en cuanto a lo que ella ha hecho en estos Juegos, sólo por el hecho de haber tomado la salida, yo ya me quito el sombrero", añade la esquiadora granadina.

Oriol Cardona se quita la presión de ser el favorito

Oriol Cardona, por su parte, llega aún con mejor cartel que Alonso y le sitúan como favorito al oro individual. Aunque los dos, en la prueba de relevos, también están como grandes candidatos.

"Hay muchos factores a tener en cuenta ante una cita como ésta, pero si no supiese gestionar la presión, no debería estar aquí", asegura a EFE Cardona, que está tratando por todas las formas de olvidar ese peso de partir como gran favorito. "Para todos nosotros ésta es una experiencia nueva. Y queremos vivirla al máximo. La pena es que las Villas (Olímpicas) estén tan separadas y que aquí, en Bormio, ahora mismo sólo estemos los de esquí de montaña", reconocía el catalán.

¿Cuándo compiten Ana Alonso y Oriol Cardona en los Juegos de Milano Cortina 2026?

El equipo español de esquí de montaña arranca este jueves su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. Será el debut de este deporte en una cita olímpica y la gran opción de España para sumar medalla. Este es su calendario en estos Juegos:

19 de febrero (9:50 horas) - Calificación femenina con Ana Alonso y María Costa

19 de febrero (10:30 horas) - Calificación femenina con Oriol Cardona y Ot Ferrer.

19 de febrero (12:55 horas) - Semifinales femeninas

19 de febrero (13:25 horas) - Semifinales masculinas

19 de febrero (13:55 horas) - Final femenina

19 de febrero (14:15 horas) - Final masculina

21 de febrero (13:30 horas) - Relevos mixto

Dónde ver por TV y online a Alonso y Cardona en Milano Cortina 2026

Hay varias opciones en España para seguir en abierto la actuación de los esquiadores españoles de esquí de montaña en estos Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026.

Por un lado, RTVE tiene los derechos, por lo que está haciendo una amplia cobertura de lo que ocurre en la cita olímpica en su programación de Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play.

Y también pueden seguirse en Eurosport, a través de sus dos canales. Este canal suele retransmitir muchos deportes invernales y en estos Juegos de Milano Cortina se ha volcado. Está disponible en las diferentes plataformas que hay en España (Movistar, DAZN u Orange). Y cuenta con a plataforma HBO Max, donde también se podrán seguir.

Así mismo, en ESTADIO Deportivo les estamos ofreciendo una amplia cobertura de todo lo que ocurre cada día en estos Juegos Olímpicos de Invierno y estaremos muy atentos a lo que hagan los representantes españoles.