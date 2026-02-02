Oriol Cardona y Ana Alonso alimentan el sueño español para los Juegos Olímpicos de Invierno

La expedición española llega a Milano-Cortina 2026 con el deseo de conquistar un oro 53 años después de que lo lograse Paquito Ochoa en Sapporo

Oriol Cardona y Ana Alonso, durante la prueba de la Copa del Mundo de esquí de montaña en Boí Taüll.@COE_es

A 4 días de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, las sensaciones de España no paran de mejorar respecto a la pretensión de lograr medalla y, a poder ser, que al menos caiga una de oro. A este respecto, el domingo 1 de febrero fue un día especial, ya que Oriol Cardona y Ana Alonso firmaron la segunda posición en la final de relevos mixtos de la prueba de la Copa del Mundo de esquí de montaña disputada este en la estación ilerdense de Boí Taüll, última cita antes de los Juegos.

El esquiador de Banyoles (Girona) y la granadina cruzaron la meta con un tiempo de 28:04.4, a 16.9 segundos de los ganadores de la prueba, la pareja francesa formada por Thibault Anselmet y Emily Harrop, mientras que los suizos Marianne Fatton y Jon Kistler completaron el podio (28:17.4).

Cardona y Alonso, que todavía está recuperándose de la grave lesión de rodilla que sufrió en octubre, son una de las principales bazas del equipo español en una disciplina que debutará en el calendario olímpico dentro de quince días. Se les ve en forma y compenetrados hasta el punto de ser capaces de gestionar una prueba como la de ayer yendo de menos a más.

Un trabajo en equipo de menos a más

Alonso se situó entre las cinco primeras posiciones, a 28 segundos de la francesa Harropa, en el primer relevo. Cardona, que el sábado también acabó segundo en la prueba de esprint, apretó las tuercas en su segmento y remontó hasta la segunda posición, situándose a 15 segundos del equipo galo, antes de pasar de nuevo el testigo a su compañera.

La esquiadora andaluza, que compitió con una protección ortopédica en su rodilla, pasó el último relevo a Cardona en tercera posición. En la última vuelta, el esquiador catalán dio caza en el ascenso al suizo Jon Kistler y ya no dejó escapar la segunda plaza con la que el equipo español presentó su candidatura para optar por las medallas en la cita olímpica.

Ana Alonso, emocionada tras superar su grave lesión de rodilla

Tras la carrera, Alonso se mostraba visiblemente emocionada. Y es que ha pasado unos meses complicados después del atropello que sufrió en octubre mientras entrenaba en bicicleta, lo que le obligó a realizar una recuperación exprés para llegar a la cita olímpica.

"Hace tres meses no podía ni moverme y conseguir un segundo puesto a dos semanas de los Juegos es increíble. Estoy orgullosa del trabajo que hemos hecho junto a mi equipo y de tener el mejor compañero posible. Algo bueno de la lesión es que ahora afronto las carreras con menos presión. El objetivo es conseguir el oro olímpico", sentencia.

El equipo español llegará a los Juegos Olímpicos con buenas sensaciones después de firmar dos segundos puestos en Boí Taüll, el conseguido por Cardona en la modalidad de esprint el sábado y en relevos mixtos este domingo.