España echa el freno de cara a los Juegos de Milán-Cortina 2026: "Estamos 15 años por detrás de países como Inglaterra, Francia e Italia"

May Peus, Frank González y Joan Bernat, presidentes de las federaciones de nieve, hielo y montaña –las tres acuden a los Juegos Olímpicos de Invierno–, hablan de la posibilidad real de conseguir un oro que se resiste desde el mítico de Paquito Fernández Ochoa hace ya 53 años.

La delegación española encara los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que se disputan del 6 al 22 de febrero, con la gran ilusión de volver a alcanzar el primer cajón del podio en alguna de las pruebas que disputa, algo que no se consigue desde que hace ya 53 años lo hiciese realidad el mítico Paquito Fernández Ochoa.

De cara a esta nueva edición de los Juegos, para la cual España acudirá con hasta 20 deportistas, son varios de estos los que tienen potencial para pelear por las medallas, entre ellas una Ana Alonso que ha declarado que es un privilegio encontrarse en esa posición. Pues bien, en una misma línea de expresan los presidentes de las tres federaciones que se dan cita en este gran evento de nieve, May Peus, Frank González y Joan Bernat, de nieve, hielo y montaña, respectivamente.

En una entrevista conjunta con Marca los tres hablan del potencial de los deportistas que acuden a Milán-Cortina 2026, pero de igual modo les restan presión hablando de que si se consiguen algunos diplomas olímpicos también será para estar satisfechos.

"La medalla no se gana hasta que se cruza la meta. No hay más. A partir de aquí, hemos trabajado durante muchos años para ir a por el oro. Así de claro. Pero, repito, hay que ser prudente y un poco cauto. [...] ¿Qué sería lo mínimo? Pues lógicamente, los diplomas olímpicos", comenta Bernat.

González por su parte habla de lo difícil que es prepararse al nivel de los mejores del mundo sobre suelo español y como deben mandar a los deportistas al extranjero para que puedan sacar provecho a todo su talento. "Nuestros deportistas tienen que salir fuera de nuestras fronteras, porque no tenemos un centro de alto rendimiento. Prepararlos nos cuesta más dinero, hay que ir más lejos y no tengo los técnicos que me gustaría tener. Si llega un diploma olímpico, sería para nosotros fenomenal. Tenemos una posibilidad de obtener una medalla con Olivia Smart y Tim Dieck", explica.

Por último, Peus habla de cómo ha cambiado el sistema de competición y da igualmente el nombre de posibles ganadores. "Ir a unos Juegos ya es ir casi a unas finales. A diferencia de 2014, en esquí alpino, por norma, tienes una plaza. Antes tenías cuatro por especialidad, o sea que podías llevar a 16 personas. Llegamos con un equipo que tiene muchas posibilidades de medalla, desde la consagrada Queralt Castellet, Lucas Eguibar, Álvaro Romero y luego, evidentemente, deportistas que pueden dar la sorpresa porque tienen el nivel, como el fondista Jaume Pueyo o el esquiador de alpino Quim Salarich. Queremos el máximo", subraya.

El atraso respecto a otros países

Algo en lo que coinciden los tres presidentes es en que se han encontrado un importante problema a la hora de desarrollar a los deportistas, algo que ha hecho que en el presente cueste recortar la distancia que les han sacado otros países punteros en Europa.

"Es lo que estamos hablado con el Consejo. Año tras año, gobierno tras gobierno y también con el Comité Olímpico Español. Tenemos deportistas, como unos 40 ó 45, que están fuera pagando los padres para mantener todo en un nivel más alto de lo que tenemos aquí en España. Pero, sobre todo, que estamos por detrás de Italia, Francia e Inglaterra, por así decirlo,15 años", explica González.

Celebrar en España unos Juegos de Invierno

Para muchos puede sonar a locura, pero no para los presidentes cuyas federaciones se dan cita en los Juegos de Milán-Cortina 2026; es más May Peus habla de que en el presenta ya se podrían organizar.

Tendríamos que hacer un plan estratégico, ver si realmente se pueden hacer y se quieren hacer. Por el camino creo que hay oportunidades como poder organizar Universiadas, Juegos de la Juventud o Juegos Europeos, que serían acontecimientos que pondrían un poco de base. Pero estamos preparados para poderlos albergar. Y para mí hay dos, dos sitios claros. Perdimos la ocasión transversal Cataluña, Aragón, Pirineos con una ciudad que estaba claro que tenía que ser Barcelona, en cuanto al hielo sobre todo, y alguna incluso instalación de indoor de nieve, por qué no trabajada paralelamente con Zaragoza, evidentemente, pero luego aprovecho tanto que se habla que Madrid quiere unos Juegos que nadie piense que no se pueden hacer los Juegos de Invierno en Madrid", sentencia.