Salarich y Smart sacan pecho por España tras su designación: "Nunca pensé que me elegirían"

La patinadora de origen británico y el esquiador catalán llevarán la bandera española en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026

Tanto la Federación Española de Deportes de Hielo como la de Deportes de Invierno estarán representadas por todo lo alto en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 después de que el Comité Olímpico Español anunciara a principios de semana la elección de la patinadora sobre hielo Olivia Smart y del esquiador Quim Salarich como abanderados.

Smart ya fue una de las deportistas españolas más destacadas en la última cita olímpica y Salarich apunta alto después de hacer su mejor prueba hace tan sólo dos semanas en el eslalon nocturno de la Copa del Mundo celebrado en Maddona di Campiglio. Ambos forman parte de una delegación española de 20 deportistas con la que iguala su récord en unos Juegos de Invierno, ya que también fue hace doce años a Sochi con ese mismo número.

"Para mí, un placer representar España por tercera vez en unos Juegos Olímpicos. Este año me han dado la noticia de que voy a ser el abanderado y eso me llena de orgullo", señala Quin Salarich tras conocer que iba a ser protagonista de la ceremonia inaugural, que tendrá lugar en Milán. En declaraciones a uno de sus patrocinadores, Helvetia Caser, el esquiador catalán se ve "con una madurez a nivel de resultados y a nivel de esquí" y su reciente resultado en Maddona le hacen llegar con mucha confianza a Milán-Cortina 2026.

"Estoy en un nivel de forma que me encuentro muy bien y con muchas ganas de afrontar la pista, que se adapta mucho a mis condiciones y dar el 100%", añade Quim Salarich, que quiere refrendar con resultados la confianza que le ha dado el COE al señalarle como referente de la delegación española tras sus participaciones en PyeongChang 2018 y Pekín 2022.

Olivia Smart hace historia al ser la primera no nacida en España

Olivia Smart, por su parte, compite junto a Tim Dieck en la modalidad de danza de patinaje artístico, aunque ella ya fue diploma olímpico en Pekín junto a otro compañero. Smart y Dieck son, posiblemente, la mayor esperanza española entre los siete representantes que lleva la Federación Española de Deportes de Hielo.

La patinadora de origen británico estaba encantada y sorprendida con su elección como abanderada. "Guau, qué sensación y qué honor! Realmente no puedo expresar con palabras lo agradecida que estoy por vivir esta experiencia. Es un sueño hecho realidad poder portar la bandera de todo el Equipo España en mi segundos Juegos Olímpicos. Gracias al Comité Olímpico por confiar en mí para este papel. Llevaré la bandera con fuerza, amor y orgullo por el Equipo España", señalaba Olivia Smart en declaraciones a Eurosport, donde reconocía que había sido "una sorpresa".

"Sabía que era candidata porque me lo dijisteis vosotros en Madrid al obtener la nacionalidad española, pero nunca pensé que me elegirían", añade Olivia Smart, que será la primera mujer nacida fuera de España en portar la bandera en una ceremonia inaugural de unos Juegos Olímpicos.