Ana Alonso, emocionada por el homenaje en su casa: "Es el sitio en el que tengo todos mis primeros recuerdos con la nieve"

ESTADIO Deportivo ha tenido el placer de poder hablar con la reciente medallista de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, como es Ana Alonso, que sigue recibiendo muchos homenajes en su localidad natal

Andalucía es, sin ningún tipo de duda, una de las tierras que más representa en España todo ese orgullo deportivo. Muchos son los espacios que se encuentran en el sur de este país y que permiten poder ser cuna de grandes deportistas que hacen que el palmarés nacional aumente. Poner ejemplos se considera casi un sacrilegio teniendo en cuenta el número importante que hay, pero, sin lugar a duda, en los últimos días ese orgullo andaluz se ha multiplicado tras la participación de Ana Alonso en los Juegos Olímpicos de Invierno. Esta cita, que ha dejado hasta tres medallas más en el medallero español, ha destacado al ser unos Juegos donde son pocas las expectativas por parte del público español.

En ESTADIO Deportivo, hemos tenido el placer de poder hablar con la esquiadora granaína, que ha conseguido hasta dos medallas de bronce en Milán. La primera de ellas fue en la modalidad de Skimo y, la segunda, junto al campeón Oriol Carbonell en Relevos Mixto.

Cuando Ana nos atendió, se acababa de producir un precioso homenaje para ella. En Monachil, recibió varias conmemoraciones en el albergue universitario que, para más inri, lleva el nombre de su padre. Entre los numerosos galardones que recibió, sin lugar a duda, no se le olvidará el que vaya a dar nombre a uno de los circuitos en Sierra Nevada. “Están siendo unos días muy intensos a nivel de toda la repercusión que hemos tenido, muchos recibimientos y estoy bien, muy contenta y agradecida de recibir tanto cariño (…) Emocionada también por el lugar en el que ha sido, el albergue universitario que lleva el nombre de mi padre, Gerardo Alonso. Es el sitio en el que tengo todos mis primeros recuerdos con la nieve, obviamente con mi padre, pero también con muchas otras personas, que algunos siguen con nosotros, otros desgraciadamente no. Ha sido súper emotivo, había mucha gente conocida y es un honor recibir también que el circuito de Esquí de Montaña va a llevar mi nombre aquí en Sierra Nevada”, declaró.

“Ha sido muy especial y muy bonito. No creo que hubiera habido un lugar mejor para recibir este reconocimiento, así que también muy emocionada y disfrutando mucho de estos momentos que son únicos”, respondió sobre todos estos momentos que, sin lugar a duda, serán complicados que se le olvide. Uno de los que no olvidará es esa elección por parte del Ayuntamiento de Granada para recibir la Medalla de Oro al Mérito. “Es un reconocimiento súper bonito y más de mi tierra. Soy muy de Granada y recibir esta medalla del mérito deportivo de mi ciudad es algo increíble”, finalizó.