Ana Alonso, doble medallista en Milano Cortina 2026: "Me acordé mucho de la gente que por desgracia no está aquí, pero siempre noto mucho su fuerza"

La granadina ha hecho historia en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno al lograr dos medallas para España

Ana Alonso, con una de las medallas de bronce logradas en los Juegos de Invierno.IMAGO

Ya está de vuelta. Ana Alonso, doble medallista en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, ha llegado a su natal Granada exultante por lo conseguido y aún intentando asimilarlo, ya que en cuestión de días se ha convertido en una leyenda del deporte español.

Como tal, como esa figura emblemática que es ya para todo el país, ha sido recibida en el Aeropuerto Federico García Loca Granada-Jaén, al cual ha llegado un día después de lo esperado al perder el enlace aéreo en Barcelona. Es lo de menos. Su felicidad es contagiosa.

"Sabía que iba a tener un gran recibimiento, pero no me esperaba tantísima gente, así que yo creo que esto es el mayor regalo que me llevo, tener a tantísima gente aquí que me quiere, que viene a apoyarme. Estoy agradecida y orgullosa. Me siento muy afortunada. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia toda la gente que está aquí, que se han movido y que me quieren porque esto es indescriptible", subraya.

Haciendo balance de lo logrado en tierras italianas, Alonso pone en valor del hecho de no desistir cuando peor se pusieron las cosas. "Estoy orgullosa de no haberme rendido nunca y haber creído hasta el final que podía llegar a los Juegos y de hacerlo siendo competitiva. Estoy feliz de haberlo conseguido, y ahora hay que asimilarlo, porque creo que todavía no soy consciente de lo conseguido", recalca.

El recuerdo de aquellos que ya no están

Ana no ha podido evitar emocionarse, ya que por su mente no solo pasa todo el trabajo realizado hasta sumar dos bronces olímpicos, sino también aquellas personas que han hecho parte del camino con ella sin estar ahora presentes.

"Me acordé mucho de la gente que por desgracia no está aquí, pero siempre noto mucho su fuerza. Tengo muchísimas personas que han ido allí conmigo apoyarme y eso es algo indescriptible. Se lo dedico a la gente que ha estado conmigo en todo este camino, que me han acompañado, que han creído en mí, porque si no yo no lo hubiera conseguido", destaca, sentenció Alonso.

La figura de su padre, esencial

Para terminar, la granadina manifiesta que en sus pensamientos siempre está su padre, guía de montaña de Sierra Nevada (Granada) fallecido hace más de una década y que es su inspiración.

"Al final mi padre fue un pionero de este deporte, para mí fue una pena no haberlo podido practicar con él, pero bueno, siempre, como digo, siempre está conmigo y es mi mayor fuerza e inspiración", concluye.