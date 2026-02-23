Alavés - Girona, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el encuentro que enfrentará al conjunto de Coudet con el de Míchel en Mendizorroza, que cerrará la jornada 25 de LaLiga EA Sports

El Alavés recibe en el día de hoy al Girona en Mendizorroza, en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Los de Coudet, por un lado, llegan tras caer derrotados ante el Getafe y de empatar ante el Sevilla, por lo que intentarán volver a la senda de la victoria ante su afición. Por otro lado, el conjunto de Míchel viene de ganar al Barcelona en Montilivi y de empatar contra el equipo de Almeyda. Además, el colegiado del encuentro será Adrían Cordero, que estará acompañado en el VAR de Valentín Pizarro.

Los de Coudet, a dejar atrás la zona de descenso

De esta manera, Coudet analizó sus sensaciones en la previa del encuentro de esta noche, que dará comienzo a partir de las 21:00 en Mendizorroza: "Partido muy difícil por la jerarquía de su plantilla y de su entrenador. Soy un gran admirador de lo que viene haciendo Míchel en el tiempo, no solo en los últimos años en Girona, sino de siempre en sus equipos. La tabla seguramente no muestra la realidad del nivel de jugadores que tiene y aún así se ha reforzado en gran forma en el mercado invierno, así que va a ser un partido muy duro. Tenemos que ser protagonistas, tratar de jugar bien al fútbol como lo intentamos cada partido y ojalá podamos ganar, más en casa todavía".

Por otro lado, Coudet tiene en el día de hoy con la baja de Koski, además de un Mariano Díaz que no cuenta para el entrenador del Alavés: "Koski se integró en el trabajo de esta semana, así que vamos a seguir trabajando. Se ha encontrado bien, pero necesitamos un poco de tiempo de trabajo todavía, lleva estos cinco días recién". Cabe recordar que el equipo babazorro se sitúa en la decimoquinta posición de la tabla con 26 puntos, a tan solo dos del Mallorca, en puestos de descenso. Por ello, una victoria le haria al equipo vasco subir escalones y empatar a 29 con el Sevilla, Getafe y el propio Girona.

Los de Míchel, con bajas significantes en la convocatoria para visitar Mendizorroza

En este sentido, Míchel confirmó las ausencias del Girona para visitar Mendizorroza: "Siguen de baja Portu, Van de Beek, Juan Carlos y Ter Stegen. Recuperamos a Ounahi, que ha vuelto bien y ha hecho una muy buena semana de entrenamiento. También es baja Joel Roca por sanción". Además, el técnico del conjunto catalán dio las claves para que el equipo saque algo positivo en el día de hoy contra el Alavés: Tiene un juego con sus dos puntas que están haciendo una temporada increíble. Son capaces de generar ocasiones ellos solos. Después de este juego directo a los puntas son capaces de presionar bien las segundas jugadas y de combinar en campo rival. Tienen muy buenos jugadores en el centro del campo. En su estadio es un equipo muy intenso y está muy bien. Necesitaremos hacer un partidazo. Venimos en una muy buena dinámica de juego, más allá de los resultados, y hemos de seguir".

El Girona se sitúa en la decimotercera posición de la tabla con 29 puntos, a cinco del descenso. Sin embargo, un triunfo en Mendizorroza dejaría a los de Míchel empatados con la Real Sociedad, con la mirada puesta en Europa, por lo que ambos equipos buscarán los tres puntos en un partido que cerrará esta jornada número 25 de LaLiga EA Sports.