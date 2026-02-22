Míchel confirma el regreso de Ounahi ante el Alavés: "Tendrá minutos mañana"

El Girona de Míchel Sánchez regresa a un lunes tras el triunfo ante el FC Barcelona con la gran novedad del regreso de Azzedine Ounahi. El conjunto rojiblanco visita al Deportivo Alavés en Mendizorroza con la necesidad de acercarse a la permanencia y mantener la mejora defensiva que ha mostrado en este 2026

El Girona vuelve a jugar este lunes, y la última vez que lo hizo fue inmejorable: victoria de prestigio ante el Barcelona por 2 a 1. Ahora el escenario cambia, pero la exigencia se mantiene. El equipo rojiblanco visita al Deportivo Alavés en Mendizorroza con la obligación de dar continuidad a ese impulso anímico.

En la previa, Míchel Sánchez insistió en la palabra que más ha repetido durante toda la temporada: humildad. Ganar al Barça supuso un subidón emocional y de prestigio, pero el descenso sigue quemando y la distancia actual es de solo cinco puntos. El objetivo está claro: alcanzar los 42 puntos que, según el técnico, marcarán la salvación.

Ounahi, la gran noticia

La principal novedad es el regreso de Azzedine Ounahi. El centrocampista no juega con la camiseta rojiblanca desde el 12 de diciembre de 2025, cuando se enfrentó a la Real Sociedad. Tras varias semanas de recuperación, ha completado una muy buena semana de entrenamientos y entra en la convocatoria.

“Ounahi tendrá minutos mañana. Es ligero y puede jugar 45, 40 o 30 minutos”, explicó Míchel. El entrenador reconoció que su vuelta supone un “gran problema” para él, aunque en el mejor sentido posible: más competencia interna y más opciones para confeccionar el once.

En cambio, Joel Roca será baja por sanción tras la tarjeta roja vista ante el Barça. Además, continúan fuera por lesión Portu, Donny van de Beek, Juan Carlos y Marc-André ter Stegen, por lo que el técnico deberá ajustar piezas de nuevo.

La semana después del Barça

La victoria ante el Barcelona fue celebrada como merecía, pero el mensaje interno ha sido claro desde el primer día. “Ha sido una buena semana, pero hemos de pensar en la necesidad de seguir haciendo las cosas bien”, señaló Míchel, recordando que todavía están lejos de la cifra de seguridad.

El entrenador reconoció que la euforia fue lógica tras un triunfo de ese calibre, pero destacó la madurez del grupo. Según explicó, el equipo ha pasado de la euforia a la seguridad, manteniendo el foco en el siguiente compromiso sin caer en la relajación.

“Estoy seguro de que mañana ningún jugador tendrá la sensación de que será un partido fácil”, afirmó. La experiencia le ha enseñado que los puntos no se sostienen con la emoción del pasado, sino con el trabajo del presente.

Un Alavés intenso en su estadio

Sobre el rival, Míchel fue muy claro. El Alavés destaca por su juego con dos puntas que están firmando una temporada notable. Son capaces de generar ocasiones por sí mismos y, además, presionan con intensidad las segundas jugadas.

El técnico alertó de que, tras ese juego directo, el conjunto vitoriano sabe combinar en campo rival y cuenta con centrocampistas de calidad. En Mendizorroza es un equipo especialmente intenso, por lo que el Girona necesitará “hacer un partidazo” para imponerse.

La clave, según Míchel, estará en la mentalidad colectiva. Ser compactos, luchar cada balón y mantener la concentración durante los noventa minutos. “Si bajamos la intensidad no nos dará para ganar”, avisó.

Mejora defensiva en 2026

Uno de los datos más positivos que destacó el entrenador es que el Girona es el equipo que menos tiros a puerta ha recibido en este 2026. Sin renunciar a su identidad ofensiva, el conjunto rojiblanco ha crecido en el apartado defensivo.

El propio técnico recordó que el Barcelona firmó ante ellos el partido con menos disparos a portería de toda LaLiga. Ese dato simboliza un cambio en la solidez colectiva y en el compromiso sin balón.

“Hemos logrado que todos estemos convencidos de presionar y estar juntos en el aspecto defensivo”, señaló. Para Míchel, esa cohesión es la base sobre la que se debe construir la permanencia.

Competencia interna y mentalidad

La vuelta de Ounahi y la progresiva recuperación de efectivos incrementan la competencia dentro del vestuario. Míchel celebró tener “problemas” para elegir el once titular y pidió que el ego de los futbolistas sea positivo.

El técnico explicó que quiere jugadores que se sientan importantes y preparados, pero que entiendan que el colectivo está por encima de todo. El día a día, aseguró, marcará quién juega y quién espera su oportunidad.

El Girona llega a Mendizorroza en un momento de confianza, pero con los pies en el suelo. El triunfo ante el Barça fue un golpe de autoridad, pero el objetivo sigue siendo el mismo: sumar, acercarse a los 42 puntos y mantener la intensidad.

Con Ounahi de vuelta y la mentalidad reforzada, el equipo rojiblanco afronta otro lunes decisivo. Porque si algo ha dejado claro Míchel es que el prestigio se disfruta un día, pero la permanencia se trabaja cada semana.