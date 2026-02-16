Girona 2-1 Barcelona: Los lunes al sol, o a la sombra

Ni la defensa del Barcelona, ni Lamine Yamal, ni el VAR decidieron hacer sus respectivos trabajos en un lunes negro para el club blaugrana que pierde el liderato

El Barcelona pierde el liderato en un lunes catastrófico del conjunto culé dónde la defensa se tomó un respiro y dejó vendido a un Joan García que, si no llega a ser por sus paradas, hubiesen salido de Montilivi goleados. Finalmente, el Girona se llevó el gato al agua con una acción, cuanto menos, polémica. Ni el VAR ni la zaga blaugrana decidieron trabajar en un lunes al sol, o a la sombra en el caso de más de uno. El Girona, que hizo lo que debía, sale reforzado de la jornada 24 para poner tierra de por medio con el descenso.

Lamine Yamal y Vanat, duelo de errores

El duelo catalán de este lunes en el Estadi de Montilivi entre el Girona y el Barcelona llegó al descanso con el 0-0 inicial después de una primera mitad con muchas ocasiones claras para los dos equipos, pero sin goles, e incluso con un penalti fallado por Lamine Yamal. El cuadro de Hansi Flick, obligado a ganar para recuperar el liderato, pudo adelantarse con un mano a mano de Lamine Yamal y un chut al palo de Raphinha, entre otras llegadas, pero el conjunto de Míchel Sánchez también tuvo varias ocasiones en las botas de Vladyslav Vanat. El ucraniano no estuvo acertado de cara a puerta y perdonó dos ocasiones manifiesta de gol, al igual que Lamine Yamal, que tras perdonar un mano a mano frente a Gazzaniga mandó al palo el penalti provocado por Dani Olmo justo antes del final del primer tiempo.

Segunda parte rojiblanca

La segunda mitad arrancó con el Barcelona en campo rival, pero sin terminar de hacer daño a la portería de Gazzaniga. No fue hasta el minuto 56 cuando el Barcelona logró el primer tanto. Un centro lateral de Koundé encontró la cabeza de Cubarsí que de un testarazo memorable le quita las telarañas a la escuadra de la portería de Montilivi. La alegría le duró poco al Barcelona que, a los dos minutos, recibió el gol del empate. Vanat y Lemar aprovecharon un descontrol en la defensa del Barcelona para hacer el 1-1, obra del francés. Tras esto, el Girona se vino arriba y estuvo cerca de hacer el 2-1, pero Joan García, con dos paradones sublimes, evitó que los rojiblancos se pusieran por delante en el marcador. Cuando todo parecía estar abocado al empate, Fran Beltrán, que entró en la segunda mitad, anotó el gol de la victoria desde la frontal del área, no sin polémica ya que Echeverri, para llevarse el balón segundos antes del gol, pisa el tobillo de Koundé. Para cerrar el partido, Joel Roca fue expulsado por una dura entrada sobre Lamine Yamal, lo que desencadenó una tangana final con el árbitro como protagonista.

Ficha técnica:

2 - Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau; Witsel, Iván Martín (Alejandro Francés, min. 90+2); Tsygankov, Lemar (Fran Beltrán, min. 68), Bryan Gil (Joel Roca, min. 68); y Vanat (Echeverri, min. 73).

1 - Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric (Ronald Araújo, min. 73), Gerard Martín (Balde, min. 63); De Jong, Olmo. (Bernal, min. 80); Lamine Yamal, Fermín, Raphinha (Roony, min. 63); y Ferran (Lewandowski, min. 73).

Goles: 0-1, min. 59: Cubarsí. 1-1, min. 61: Lemar. 2-1, min. 87: Fran Beltrán.

Árbitro: César Soto (comité riojano). Amonestó a local Vitor Reis (min. 90+10) y a los visitantes Eric (min. 41) y Koundé (min. 84). Expulsó al local Joel Roca (min. 90+9).

Incidencias: Partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports disputado ante 14.043 aficionados en el Estadi Municipal de Montilivi, en Girona.