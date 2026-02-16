Borja Iglesias: "No sé quién toca el balón, pero mi sensación es que previo a eso hay un centro y un penalti sobre mí"

El delantero del Celta de Vigo explicó tras el partido su impresión acerca de la polémica del partido ante el Espanyol

El Celta de Vigo sigue estancado en el partido del sábado ante el Espanyol, en el que un polémico gol anulado privó de la victoria al cuadro celeste. Borja Iglesias, implicado en la acción, narró su punto de vista acerca de la acción, destacando que "no sé quién toca el balón, pero mi sensación es que previo a eso hay un centro y un penalti sobre mí".

Borja Iglesias sobre la polémica del gol anulado al Celta

El delantero del Celta ha explicado, después de la igualada contra el Celta en el RCDE Stadium (2-2), que tanto él como sus compañeros están "contentos por empatar", pero con "la sensación" de que podrían haber ganado. El atacante, en declaraciones a Movistar+, ha valorado su gol anulado en el minuto 77: "Yo partía del fuera de juego y por eso (el árbitro) lo ha anulado. No sé quién toca el balón, pero mi sensación es que previo a eso hay un centro y un penalti sobre mí. Pero parece que conmigo es más difícil pitarlo, como soy grande". El futbolista ha aplaudido el trabajo de su equipo: "Hemos conseguido neutralizar a un equipo que juega directo y saca muchos centros, es muy peligroso. Hemos defendido muy bien el área, robando, poniéndonos por delante. Hemos reaccionado bien después del 2-1".Borja Iglesias, además, ha afirmado que el Celta está "en un buen momento de juego" y tiene "muy claro cómo entrar en los partidos"."Debemos seguir mejorando, pero con balón podemos hacer daño. Tenemos muchas variantes. Nos da rabia no ganar porque hacemos muchas cosas bien", ha analizado.

Claudio Giráldez también se moja

Sobre la polémica arbitral que ha marcado el fin de semana en Vigo y dónde estaba implicado Borja Iglesias ha hablado Claudio Giráldez. "No soy el árbitro y hay que aceptarlo. Cuesta, pero aceptarlo. Me comunica que no he intencionado el toque del jugador del Espanyol y que eso hace que sea fuera de juego. Ahora queda el partido. Antes no recibimos ninguna explicación", destacaba el entrenador del Celta de Vigo. "Hay un posible penalti, un posible fuera de juego, hay márgenes. Es una acción con muchas cosas. El cuarto árbitro no sabía explicármelo. Nos dijeron que nos lo iban a explicar los árbitros. Eso es lo que pasaba. Los capitanes, el árbitro, no hemos recibido esa explicación. Creo que es un momento de tensión y hay que respetar el arbitraje que tenemos. Hay días mejores y días peores para todos", sentenciaba el entrenador en torno a la polémica.