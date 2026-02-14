Fer López promete más al Celta de Vigo: "Tengo muchísimo que mejorar"

La joya del Celta de Vigo sigue sumando minutos en el esquema de Giráldez, que se mostró muy feliz por la evolución del futbolista. El propio Fer López destacó su mejoría y asegura seguir creciendo de cara al final de temporada

El Celta de Vigo no cuajó su mejor partido ante el Espanyol, aunque Borja Iglesias fue capaz de salvar un punto para los gallegos que suman 4 partido seguidos sin ganar. Uno de los jugadores más destacados del combinado de Claudio Giráldez fue Fer López, que se erige como una figura importante en los planes del técnico celeste. El futbolista, a pesar de estar falto de ritmo de competición, ha experimentado una mejoría respecto al curso pasado y promete más a un Celta de Vigo que celebra su regreso a Balaídos.

Fer López sobre su nivel y mejoría en el Celta de Vigo

"Desde que he vuelto he evolucionado mucho como jugador. A nivel sobre todo físico gané mucho ahí. Soy un jugador mucho más completo. Quizás el año pasado era un poco más de destellos. Este año soy más jugador pero al final lo importante son los once. Yo intento aportar mi granito de arena. Es verdad que me estoy viendo bien pero yo creo que tengo muchísimo que mejorar y voy a acabar la temporada mucho mejor".

El empate del Celta ante el Espanyol

"Al principio de la segunda parte tuvimos quince o veinte minutos que tuvimos ocasiones muy claras para poder cerrar el partido. Perdonamos y en Primera no puedes perdonar. Luego con el 2-1, el VAR cambia la dinámica. Justo después nos meten gol, pero creo que nos rehicimos bastante bien para empatar porque este campo es complicado. Para mí merecimos los tres puntos. El fútbol es así y no se nos pueden escapar los pequeños detalles".

La acción del gol anulado a Borja Iglesias

"No me enteré mucho pero creo que estaba Borja en fuera de juego y es el que mete el gol. Hubo mucha incertidumbre, estábamos todos los jugadores un poco parados, a parte minutos finales, más nerviosos. Al final fue una decisión y ya está, no pasa nada".

Claudio Giráldez sobre el impacto en el Celta de la llegada de Fer López

"Feliz por Fer López. Ha jugado en una posición distinta y creo que ha estado muy bien, haciendo un partido muy completo. Y de eso se trata. Creo que tenemos un nivel muy parejo entre todos, que la competitividad interna del equipo es muy muy alta. Si no me equivoco, creo que son 18 jugadores los que han hecho gol ya en esta temporada, en tres competiciones. Somos el equipo que más goles mete desde el banquillo, lo que hace que la gente entre muy enchufada. Y me alegro por esa unidad que veo, porque juegue quien juegue se ayudan".