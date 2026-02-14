Matías Vecino: "El error fue no haberlo liquidado en el inicio del segundo tiempo porque tuvimos las ocasiones para hacerlo"

El centrocampista uruguayo vistió por primera vez la camiseta del Celta de Vigo y señaló que se marcha con un sabor agridulce tras no haber podido sumar los primeros 3 puntos de su etapa en el club gallego

El Celta encadena un nuevo encuentro sin conocer la victoria tras empatar 2-2 frente al Espanyol. Los celtistas hicieron mérito para llevarse el gato al agua, pero la falta de intensidad de los gallegos los puso contra la cuerdas. Borja Iglesias logró el gol del empate en el último instante y evitó que Matías Vecino debutase con derrota. El uruguayo se mostró feliz por su primer partido con la camiseta celeste y destacó que "el error fue no haberlo liquidado en el inicio del segundo tiempo porque tuvimos las ocasiones para hacerlo".

Matías Vecino valora el empate y su debut en el Celta de Vigo

Matías Vecino, que este sábado debutó con el Celta ante el Espanyol en Cornellà, lamentó que su equipo no fuera capaz de "liquidar" el encuentro en el inicio del segundo tiempo. "El partido lo teníamos controlado, sobre todo en el inicio del segundo tiempo. Ahí nos faltó dar ese golpe para intentar cerrar el partido. Y cuando el partido está abierto, una jugada en el área te puede complicar todo y así ha sido. Ellos agarraron un poco de empuje con su gente y por ahí nos complicaron, por eso quiero rescatar la actitud del equipo hasta el último minuto buscando un empate merecido", manifestó.

Pese a que los celestes rescataron un punto con un gol de Borja Iglesias en el minuto 93, el exfutbolista de la Lazio dijo que no se marchan contentos porque querían ganar. "Hubiese sido injusto irnos con una derrota porque en líneas generales hemos sido superiores durante el partido. El error fue no haberlo liquidado en el inicio del segundo tiempo porque tuvimos las ocasiones para hacerlo, y desde fuera se notaba que era el momento de hacerlo", comentó. Vecino dijo estar "contento" por disfrutar de sus primeros minutos en LaLiga, aunque también subrayó que "una vez en la cancha una ya se olvida de todo para centrarse en hacer lo que pide el míster".

Claudio Giráldez valora el debut de Vecino en el Celta

Tras su debut, Claudio Giráldez valoró la participación del flamante fichaje celeste. "El debut de Matías Vecino, un poco con la situación que se dio en el posible gol. Iba a entrar de pivote y al final lo hemos metido en la salida de tres porque nos da buen pie ahí. Está trabajando muy bien. Tenemos que ir incorporando a los nuevos jugadores a la dinámica del equipo. Creo que están entrando muy muy bien", señalaba el entrenador del Celta de Vigo que sigue trabajando para formar un centro del campo a su gusto. "Me alegro por esa unidad que veo, porque juegue quien juegue se ayudan. La idea del equipo es parecida y una pena que estemos encadenando estos cuatro partidos sin ganar, en especial por estos últimos dos", sentenciaba Giráldez.