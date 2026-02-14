Maratón de Sevilla 2026: horario, recorrido, donde ver por TV y todo lo que necesitas saber

El Maratón de Sevilla 2026 llega con novedades en el recorrido y un récord de 17.000 atletas en la salida

El Zurich Maratón de Sevilla volverá a acaparar en 2026 la atención del mundo del atletismo y hará de la capital hispalense el foco principal el domingo 15 de febrero. Tres mil atletas más que el año anterior, 17.000 en total, tomarán la salida en la Avenida de María Luisa de Sevilla y realizarán un novedoso recorrido, parecido al de años anteriores, pero con algún cambio importante.

Como dato llamativo y debido a las dificultades para desplazarse desde Madrid por culpa del corte de la comunicación ferroviaria por el accidente de Adamuz (Córdoba), a los atletas que lo hayan pedido se les ha guardado el dorsal para el próximo año. Así mismo, también se recordará a los fallecidos en ese accidente con un minuto de silencio antes de la salida.

Recorrido del Maratón de Sevilla 2026

Una de las novedades anunciadas meses atrás para esta edición destaca un nuevo recorrido que por primera vez tiene la salida y la meta en distintas ubicaciones.

La salida será la avenida de María Luisa mientras que la meta se mantiene en el Paseo de las Delicias. Esta medida, unida a la habitual salida por oleadas, ha permitido ampliar el número de participantes hasta los 17.000 inscritos, 3.000 más que en 2026 y récord del Maratón de Sevilla.

Como en años anteriores, el recorrido pasa por los lugares emblemáticos de Sevilla como la Plaza de España, la Torre del Oro, La Giralda, el Parque de María Luisa o la Maestranza.

Eso y el gran ambiente que hay, especialmente cuando se pasa por el centro de la ciudad, es un aliciente para los atletas que se deciden por correr en la capital hispalense.

Horario del Zurich Maratón de Sevilla 2026

El Zurich Maratón de Sevilla 2026 tiene programada la salida a las 08:30 horas desde la avenida de María Luisa, frente al Casino de la Exposición y a la estatua del Cid. La meta estará ubicada en el Paseo de las Delicias. En cuanto a los horarios de la competición, la meta se mantendrá abierta durante seis horas; es decir, no se cerrará hasta las 14:42 horas.

A continuación os facilitamos los tiempos de paso estimados, en primer lugar cabeza de carrera y en segundo el del último corredor (la carrera en silla de ruedas siempre va por delante del primer corredor).

Salida: 8:30 / 8:42 h

Km 5: 8:44 / 9:24 h

Km 10: 8:59 / 10:07 h

Km 15: 9:14 / 10:50 h

Medio Maratón: 9:31 / 11:42 h

Km 25: 9:43 / 12:15 h

Km 30: 9:58 / 12:58 h

Km 35: 10:12 / 13:40 h

Meta: 10:33 / 14:42 h

Recogida de dorsales, horarios y comida de pasta

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES), situado en Sevilla Este, acoge un año más Expo Maratón y la Feria del Corredor, donde se pueden recoger los dorsales y bolsa del corredor. Allí también se celebra la comida de pasta y otras actividades paralelas. Así mismo, también encontrarás expositores de ropa y alimentación deportiva. Y allí estarán presentes algunos de los atletas para hacerte alguna histórica foto.

La organización ha dejado claros unos puntos a los atletas sobre la recogida de dorsales en el Maratón 2026:

Los dorsales y bolsa del corredor se entregarán exclusivamente en la Feria del Corredor. El día de la prueba no se entregarán dorsales ni bolsas del corredor bajo ninguna circunstancia.

Para retirar el dorsal, los corredores tienen que presentar el resguardo o copia de la inscripción y el DNI, pasaporte u otro documento oficial que acredite su identidad. Para recoger la bolsa del corredor habrá que estar en posesión del dorsal. En el caso de que un corredor no pudiera recoger su dorsal ni bolsa del corredor, éstos podrán ser recogidos por otra persona siempre y cuando lleve consigo el resguardo o copia de la inscripción más una fotocopia del DNI y una autorización firmada por dicho corredor.

Los horarios para recoger el dorsal y la bolsa son: el viernes 13 y el sábado 14 de febrero, con un horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00 horas.

Dónde ver por TV el Maratón de Sevilla 2026

La retransmisión del Zurich Maratón de Sevilla 2026 puede seguirse íntegramente a través Eurosport, Teledeporte y Canal Sur en España, pero la señal también llega a otros 52 países a través de 330 canales de televisión a nivel internacional.

Además, podrá disfrutarse en directo y también íntegramente en cualquier lugar del mundo en castellano y en inglés a través de YouTube.

ESP https://www.youtube.com/live/gL9gYA_hlCk

ENG https://www.youtube.com/live/idf3BALvLkA

En ESTADIO Deportivo también podrá seguir el devenir de una de las pruebas más importantes que se celebran en España.