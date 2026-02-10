El Maratón de Sevilla toma una medida radical para ayudar a los que no puedan llegar en tren desde Madrid

Ha puesto en marcha un formulario en la web oficial del Maratón para que los corredores que no puedan desplazarse a la capital andaluza por la cancelación de trenes puedan transferir sus dorsales a 2017

El Zurich Maratón de Sevilla ultima sus preparativos a apenas cinco días de que tenga lugar, este domingo 15 de febrero en la capital andaluza. Con el plantel cerrado y la mirada puesta en el tiempo, ya que lleva lloviendo varias semanas en la capital hispalense, la imposibilidad de llegar por tren desde Madrid ha hecho a la organización tomar una medida drástica.

El Ayuntamiento de Sevilla y Sportlife, empresa adjudicataria del servicio de organización de la carrera sevillana, han anunciado que transferirá a 2027 los dorsales de los corredores que no puedan desplazarse a la capital andaluza por la cancelación de trenes. Desde que ocurriera el triste accidente en Adamuz no se ha vuelto a recuperar la comunicación entre Sevilla y la capital de España por esa vía, que es por la que se desplazan la mayor parte de los muchos atletas inscritos, tanto de Madrid o Barcelona como de otras partes de España que se comunican desde allí.

Para ello, ha puesto en marcha un formulario en la web oficial de la prueba (www.zurichmaratonsevilla.es) para que los corredores afectados por esta circunstancia puedan presentar y acreditar la documentación necesaria para realizar el cambio de año del dorsal a la edición de 2027.

Hay una fecha límite para no afectar demasiado a la organización. El cambio deberá notificarse antes de este jueves, 12 de febrero, y una vez realizada la petición de cambio ya no será posible recoger el dorsal en la feria del corredor 2026, que tendrá lugar en Fibes los días 13 y 14 de febrero.

Minuto de silencio en Sevilla por los fallecidos en Adamuz

Así mismo, la organización, además, ha anunciado que antes de la salida el próximo domingo se guardará un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente de Adamuz (Córdoba) y "como muestra de solidaridad con sus familiares y amigos". En este sentido, la organización aclara que "quiere mostrar su solidaridad con todos los afectados por las inundaciones causadas por las últimas borrascas".

A falta de que se ajuste la participación por este motivo, esta edición del Zurich Maratón de Sevilla tenía por primera vez 17.000 participantes, 3.000 más de los que se inscribieron en 2025, con todos los dorsales agotados desde hace meses.

El maratón sevillano celebra este próximo domingo su cuadragésima primera edición con un gran nivel de corredores españoles y foráneos. A cinco días vista, las previsiones meteorológicas apuntan a una mejoría a partir del sábado, lo que permitiría celebrar con normalidad la prueba sevillana.