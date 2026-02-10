Riad Premier Pádel P1 2026: horarios, calendario y dónde ver gratis por TV y online el primer torneo del circuito

Arranca el circuito Premier Pádel 2026 con el P1 de Riad, donde se estrenarán las primeras parejas y el sorteo ha dejado posibles duelos con morbo

El circuito Premier Pádel arranca este martes con el P1 de Riad, que llega cargado de expectación por ver el estreno de las nuevas parejas, tanto en el circuito masculino como en el femenino.

Salvo las dos primeras parejas masculinas y la primera femenina, el resto de dúos perseguidores han variado su composición a como acabaron la pasada temporada. Lebrón y Augsburger lo adelantaron y ya jugaron juntos los dos últimos torneos, pero puede considerarse también como nueva.

Eso ha cambiado el Top-8 en las dos categorías y también ha agrupado el ránking más allá de esas posiciones, por lo que la lucha primera estará en ganar posiciones en esa clasificación de cara a torneos siguientes.

Para este Riad Premier Pádel P1 2026 aún hay que lamentar la baja de Pablo Cardona, que no se ha recuperado aún de la lesión que sufrió la pasada temporada. Tampoco está aquí Coki Nieto, por lo que los compañeros de uno y otro (Jon Sanz y Javi Leal) se han unido y jugarán juntos en Riad. De hecho, Cardona tampoco estará en el próximo torneo de Gijón y allí leal jugará junto a su paisano Álvaro Cepero.

En cuanto al sorteo, en el cuadro masculino, Augsburger y Lebrón van por el lado de los Uno (Coello y Tapia), mientras que Yanguas y Stupaczuk lo hacen por el otro lado. Y, en el femenino, Araujo y Claudia Fernández serán las que se crucen, si llegan a semifinales, con las Uno, Delfi Brea y Gemma Triay. Eso significa que podría verse el partido del morbo y cruzarse Ari Sánchez con su excompañera Paula Josemaría en la penúltima ronda.

Calendario y horarios del Riad Premier Pádel P1 2026

Con un gran partido entre Tamara Icardo-Claudia Jensen ante Lucía Sainz-Raquel Eugenio arranca este P1 de Riad y, con él, la temporada de Premier Pádel 2026 que llega cargada de emoción y que ya marcará mucho de lo que puede venir desde este primer torneo. Estos son los horarios previstos para la semana en la capital saudí.

Martes 10 de febrero: dieciseisavos de final (a partir de las 8:00h)

Miércoles 11 de febrero: octavos de final (a partir de las 10:00h)

Jueves 12 de febrero: cuartos de final (a partir de las 13:00h)

Viernes 13 de febrero: semifinales (a partir de las 13:00h)

Sábado 14 de febrero: finales (a partir de las 13:00h)

Dónde ver por TV el Riad Premier Pádel P1 2026

El circuito Premier Padel siempre se puede seguir en sus primeras rondas a través del canal de YouTube de Premier Pádel. Sin embargo, a partir del viernes, en España, podrá verse a través de la aplicación RedBull TV, así como por Movistar Plus. En Movistar puedes encontrar los partidos en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

Disney+ es el canal en el que se puede seguir el circuito Premier Pádel en América; BeIN SPORTS y Canal+ se reparten la retransmisión en la mayoría de los países; mientras que Sky Italia y Super Tennis Padel en Italia, Sport TV en Portugal, Cosmote en Grecia y Viaplay en los países nórdicos completan la oferta.

En ESTADIO Deportivo también les daremos cumplida cuenta de todo lo que ocurra en este torneo y en el circuito de pádel en general.