La exnúmero uno Alejandra Salazar cuadra el Top-10 femenino de Premier Pádel

Salazar y Alejandra Alonso han anunciado que jugarán juntas este año, al igual que Claudia Jensen y Tamara Icardo, por lo que ya no habrá más baile de parejas en la cúspide del Premier Pádel femenino

La revolución en el pádel femenino no será tan radical como se esperaba. Después de que las principales parejas masculinas que habían cambiado se anunciaran a finales de 2025 y de que, en las últimas semanas de ese año, quedara configurado también el top-4 femenino de cara a la temporada 2026 que ahora arranca, quedaba la incertidumbre sobre qué ocurriría con un par de parejas que podrían mover toda la segunda fila del pádel femenino, las duplas del Top-10 encuadradas entre el quinto y el décimo puesto.

El hecho de que la exnúmero uno Marta Ortega anunciara que no iba a seguir con Tamara Icardo y que jugaría con la joven Martina Calvo la próxima temporada ya dejaba a dos jugadoras sin pareja. A eso se unía las dudas sobre qué pasaría con Carmen Goenaga y Bea Caldera, una de las parejas de moda del final de la pasada temporada, o con Aranza Osoro, que acabó la campaña junto a Victoria Iglesias, pero que ha cambiado mucho de pareja últimamente.

Al final, no habrá unión entre Tamara Icardo y la exnúmero uno Alejandra Salazar, que era la otra jugadora que había quedado libre tras la marcha de Martina Calvo, pero el baile de parejas será mínimo. Salazar, que sí ha reconocido que éste será su último año, ha anunciado que su nueva pareja será la joven Alejandra Alonso. "Nueva etapa, misma ilusión. Muy felices de contaros que formaremos equipo esta temporada. Trabajo, confianza y ambición desde el primer día", publicaban ambas en sus perfiles de Instagram.

Goenaga y Caldera siguen juntas en 2026

Alonso acabó el año jugando junto a la argentina Claudia Jensen, una dupla que se impuso en el FIP Platinum Sevilla 2025. Jensen, finalmente, será la nueva pareja de Tamara Icardo. Por tanto, no habrá más cambios que esos y ya queda conformado el Top-10 del próximo año de forma estable con las últimas duplas en anunciarse: Marta Ortega-Martina Calvo, Alejandra Alonso-Alejandra Salazar y Claudia Jensen-Tamara Icardo.

De igual forma, Carmen Goenaga y Bea Caldera también han confirmado en los últimos días que este año volverán a arrancar juntas, en lo que se prevé como una de las parejas con más futuro del circuito Premier Pádel.

Los cuatro primeros puestos sí estaban claros desde hace tiempo, pues todos los intercambios han llegado entre jugadoras que ya estaban ahí. Ahora, tras las número uno Delfi Brea-Gemma Triay llegarán Bea González-Paula Josemaría como segunda pareja del circuito, Ari Sánchez-Andrea Ustero como tres y Claudia Fernández-Sofi Araujo como cuarta dupla del ránking femenino.