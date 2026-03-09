Paquito Navarro, arrepentido con Juan Lebrón

El veterano jugador sevillano sostiene que la deriva del pádel actual no le gusta, señalando que el ansia por defender ránking está forzando demasiado a los jugadores

Paquito Navarro es una leyenda del pádel profesional. A sus 37 años podemos decir que ha vivido de todo y que a experiencia no le gana absolutamente nadie en el circuito Premier Padel. Ahora, en 2026 y haciendo pareja con Francisco Guerrero, llega a todos los torneos con la máxima ilusión, pero teniendo igualmente claro que ahora le toca disfrutar de cada momento que pase en pista.

"Llevo bien la edad porque los compañeros son educados y respetuosos. Cuando estamos en la pista lógicamente no le regalamos nada al rival, pero cuando salimos sabemos que tenemos los mismos problemas y mantenemos una buena relación. Sigo jugando al mus con ellos, que ya es un pasatiempo de viejos, porque los más jóvenes prefieren las maquinitas. Lo que yo noto es que los jóvenes se han comido una generación, porque el que me sigue es Juan Lebrón, y tiene treinta años", comenta en una entrevista concedida a AS.

Respecto al desarrollo de la temporada y a quiénes son los mejores del mundo, ve casi imposible que alguien sea capaz de desbancar a los número 1, Arturo Coello y Agustín Tapia, ni a los que les persiguen, Ale Galán y Fede Chingotto, ganadores del P2 de Gijón.

"Jugar con Coello es como hacer trampas, es como si juegas al fútbol con Messi. Creo que el mejor es Tapia, pero Arturo es el más determinante. Por eso son la pareja número uno, con Chingotto y Galán tan cerca que en 2025 les discutieron ese liderato hasta prácticamente el último torneo", subraya.

Arrepentido de la separación de Juan Lebrón

En el pádel actual el cambio de parejas es una constante. Al final de la temporada 2025 básicamente cambiaron todas menos las dos primeras, e incluso a mitad de curso se rompieron algunas de las mejores para dar lugar a otros dúos. Echando la mirada atrás, Paquito cree que no debió separarse en su día de Juan Lebrón.

"Pues quizá, mirándolo con perspectiva Galán debería haber seguido con Pablo y yo con Juan. Pero ya me había comprometido con Lima, y le había dado mi palabra. A Juan y Ale les fue bien, porque marcaron una época", explica.

Paquito Navarro, disgustado con el pádel actual

El jugador hispalense no se corta a la hora de analizar el panorama del pádel actual y recalcar que no le gusta un pelo la deriva que ha tomado, recalcando que la competitividad empieza a estar fuera de toda lógica.

"No me gusta al nivel que estamos llegando, que nos estamos despellejando nosotros mismos por 100 puntos, jugando los FIP no ya los platinum o los gold, también los de tercera división. Se hace porque a lo mejor has tenido un mal resultado en un P2 y lo que quieres es proteger tu ranking. Eso supone disputar cinco o seis torneos más al año por lo menos, que es un desgaste que va minando tu salud. Personalmente me da igual porque me quedan tres o cuatro años, pero a un chico joven lo va a destrozar", finaliza.