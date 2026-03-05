Paquito Navarro la lía en Gijón y acaba pidiendo perdón en las redes

El sevillano y Fran Guerrero cayeron en primer ronda del Gijón Premier Pádel P2; Javi garrido llega justo a tiempo para ganar tras salir de Dubai en coche

El P2 de Gijón de Premier Pádel comenzó con la primera gran sorpresa en la ronda de dieciseisavos masculina con la derrota de Paquito Navarro y Fran Guerrero, que venían de hacer semifinales en Riad, y que esta vez cayeron a las primeras cambio. Un error que estuvieron a un paso de cometer Di Nenno y Momo González, aunque acabaron reaccionado a tiempo frente a Enzo Jensen y Luis Hernández.

Paquito Navarro y Fran Guerrero tenían un debut complicado frente a Edu Alonso y Juan Tello, pero entraron mejor en el partido y se hicieron con el primer set. La pegada de Tello, sin embargo, empezó a hacerles daño a partir del segundo set, en el que el argentino y Alonso tomaron el mando y acabaron dándole la vuelta al partido. Tal fue el enfado de Paquito Navarro que acabó tirando la pala y teniendo que pedir disculpas a través de sus perfiles de redes sociales.

"Enhorabuena Gato y Edu, linda batalla como siempre. Nosotros a mejorar y seguir. Disculpas a todos por el lanzamiento de la pala. Confirmado: no clasifico para atletismo en jabalina. Intentaré que el espectáculo la próxima vez sea solo el partido", publicó el sevillano en X.

Había también expectación por ver si llegaban a tiempo Jon Sanz y, especialmente, un Javi Garrido que había logrado salir el día antes de Dubai vía Omán. El cordobés llegó justo y tal vez eso le pasó factura en el primer set, pero luego, él y Lucas Bergamini remontaron y acabaron ganando a José Jiménez y al veterano Maxi Sánchez por 3-6, 7-5 y 6-4.

Resultados 1/16 masculinos del Gijón Premier Pádel P2

Jon Sanz / Coki Nieto a Juanlu Esbrí / Álex Ruiz 6-3, 4-6 y 6-2

Martín Di Nenno / Momo González a Enzo Jensen / Luis Hernández 2-6, 6-4 y 6-1

Edu Alonso / Juan Tello a Paquito Navarro / Fran Guerrero 4-6, 6-4 y 6-4

Pablo Lijó / Maxi Arce a Miguel Lamperti / Alberto García Trabanco 6-1 y 6-4

Lucas Campagnolo / Jairo Bautista a Santiago Pineda / Diego García 7-6(3) y 6-1

Javi Garrido / Lucas Bergamini a José Jiménez / Maxi Sánchez 3-6, 7-5 y 6-4

Javier Martínez / Rama Valenzuela a Sanyo Gutiérrez / Gonza Alfonso 6-3 y 6-3

Enrique Goenaga / Aimar Goñi a Javier Ruiz / Gonzalo Rubio 7-5 y 6-3

Resultados 1/16 femeninos del Gijón Premier Pádel P2

Sandra Bellver / Noemí Aguilar a Ainize Santamaría / Coral Álvarez 6-1 y 6-4

Jessica Castelló / Lorena Rufo a Noa Cánovas / Laia Rodríguez 7-6(5) y 6-4

Giorgia Marchetti / Léa Godallier a Marta Borrero / Ksenia Sharifova 6-3, 3-6 y 6-3

Bea Caldera / Carmen Goenaga a Marta Talaván / Sofía Saiz 7-6(7) y 6-2

Marta Barrera / Jimena Velasco a Martina Fassio / Patty Llaguno 7-6(4), 4-6 y 6-4

Alix Collombon / Jana Montes a Lara Arruabarrena / Marina Lobo 6-3, 2-6 y 6-3

Melani Merino / Letizia Manquillo a Teresa Navarro / Virginia Riera 6-3 y 6-4

Lucía Sainz / Raquel Eugenio a Carlotta Casali / Ana Domínguez 6-1 y 6-3