Doble duelo con morbo en el Gijón Premier Pádel P2

El sorteo ha deparado la posibilidad de ver en semifinales los enfrentamientos entre Galán y Lebrón y Ari Sánchez ante Paula Josemaría

El Gijón Premier Pádel P2 2026 podrá disfrutar, del 3 al 8 de marzo, de lo que el boicot de los jugadores le privó el pasado año, es decir, de todas las estrellas masculinas y femeninas del circuito.

Pese a ser un P2, sólo los lesionados Pablo Cardona y Aranza Osoro, entre los mejores, se ausentarán en Gijón, ya que el hecho de que sea el segundo torneo de la temporada ha hecho que los primeros espadas estén presentes.

La duda podría estar en qué ocurre con algunos como Javi Garrido o Jon Sanz, que hoy debían lograr una conexión tras quedarse aislados en Dubai por el cierre del espacio aéreo tras el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los vigentes campeones en el cuadro masculino son los jóvenes Curro Cabeza y Diego Jiménez, que vencieron en aquella atípica final a Tolito Aguirre y a Gonza Alfonso. Difícil tendrán repetir la gesta.

Sí tienen más opciones de hacerlo Delfi Brea y Gemma Triay, que entonces estrenaron su palmarés como pareja y que hoy día son las indiscutibles números uno del mundo.

Ale Galán y Juan Lebrón, por el mismo lado del cuadro

El sorteo del cuadro masculino ha deparado el siempre llamado duelo del morbo, ya que van por la misma parte Ale Galán y Fede Chingotto y Juan Lebrón y Leo Augsburger.

Aunque pasen los meses y Lebrón ya vaya por su cuarto compañero desde entonces -antes estuvo con Paquito Navarro, Martín di Nenno y Franco Stupaczuk-, los choques contra su excompañero Galán siempre darán que hablar.

El 'Lobo' y Augsburger son los que se han llevado la peor parte en el sorteo, ya que les tocarían en unos hipotéticos cuartos de final una de las parejas más peligrosas fuera del Top-4: Coki Nieto y Jon Sanz. Los que fueran campeones de las Premier Pádel Finals 2024 no juegan juntos desde entonces, ya que Nieto se ausentó del primer torneo de este año.

Paquito Navarro y Fran Guerrero, la otra pareja 'peligrosa' de ese grupo que va del puesto 5 al 8, y que ya alcanzó las semifinales en Arabia Saudí, va por el lado de Mike Yanguas y de Franco Stupaczuk -a los que se cruzaría en cuartos-, y por el de los número uno: Agustín Tapia y Arturo Coello.

Delfi Brea y Gemma Triay defienden su primer título

En el cuadro femenino, Brea y Triay comenzarán a defender títulos a partir de ahora y, con ello, llegará una presión mayor que la que han vivido hasta ahora.

Más cuando han perdido las finales de los últimos torneos, ya fuera ante Claudia Fernández y Bea González al final de la pasada temporada o frente a Ari Sánchez y Andrea Ustero en el primer torneo de este 2026.

Con estas últimas, Brea y Triay sólo podrían cruzarse de nuevo en la final, ya que van por la parte del cuadro en el que están Paula Josemaría y Bea González, lo que alimenta la posibilidad de que se crucen en semifinales Sánchez y Josemaría por primera vez desde su separación.

Por el lado de las número uno, que tendrían unos cuartos complicados a priori ante Ortega-Calvo, irán Claudia Fernández y Sofía Araújo, la actual pareja número cuatro del ránking.