Coki Nieto pasa de límites con Jon Sanz y no se olvida de Paquito Navarro
El jugador madrileño se muestra entusiasmado de cara a su vuelta a la competición en el P2 de Gijón, dejando de lado cualquier techo para la presente temporada Premier Padel
Es hora de volver. Después de superar una lesión de cierta importancia que le ha tenido alejado de las pistas hasta la fecha, Coki Nieto ya está centrado en dar lo mejor de sí en el P2 de Gijón del circuito Premier Padel. Sabe que no está al cien por cien, pero sí lo suficientemente recuperado como para afrontar tal compromiso con confianza, más teniendo en cuenta lo cómodo que se encuentra con su nueva pareja, Jon Sanz.
"Estoy mejor. El médico ya me ha dado luz verde para poder jugar en Gijón, así que empezaremos ahí la temporada con buen pie. Empecé con unas molestias en octubre del año pasado. Decidí terminar la temporada porque solo quedaban dos meses, pero tras las Finals me hice unas pruebas y salió que tenía un ligamento del codo tocado. Decidí parar. En teoría iba a llegar a Riyadh, pero al final no fue así. Preferí descansar y llegar mejor a Gijón que forzar y poder hacerme más daño", comenta en una entrevista concedida a Marca.
La ilusión renovada con Jon Sanz
Ya cuestionado por el hecho de volver a jugar con Jon Sanz, cree que ha sido una decisión más que acertada, la cual le lleva a estar convencido de que no tendrán ningún límite más allá de quién se les ponga por delante.
"Había cambios de parejas y había que buscar soluciones para este año. Decidí llamar a Jon porque creo que, aunque nos separamos en su día, podríamos haber seguido jugando juntos perfectamente. Los resultados fueron muy buenos. Aquella vez cambiamos porque yo estaba un poco quemado mentalmente, pero creo que nos complementamos muy bien tanto en juego como en personalidad. Jugar con él es hacerlo de memoria, me siento muy cómodo. Si jugamos bien, podemos competir contra cualquiera", subraya.
Coki Nieto se acuerda de Paquito Navarro
Coki Nieto está emocionado por regresar a la acción, pero igualmente admite que no será llegar y besar el santo, ya que aún necesita algo de rodaje para desplegar su mejor juego.
"Vamos a intentar recuperar el cien por cien físicamente primero. Al principio seremos más cautos con las cargas de trabajo y, una vez que esté bien del todo, le meteremos más caña. A Gijón no llegaré al cien por cien, pero sí a un porcentaje bastante alto... y subiendo", avisa.
Por último, elogia a Paquito Navarro, así como a la pareja que forma con Fran Guerrero. "Paquito está jugando a un nivel espectacular estos últimos meses y Fran es un tipo muy sólido. Si Fran mantiene el nivel que viene mostrando, van a ser una pareja complicadísima", sentencia.