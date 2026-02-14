Arturo Coello y Agustín Tapia vuelven donde lo dejaron

Los Golden Boys debutan en la temporada dando su mejor versión en la final del P1 de Riad frente a su gran amenaza: Ale Galán y Fede Chingotto

No ha sido el mejor torneo que se les recuerda –ni mucho menos–, pero la realidad es que Arturo Coello y Agustín Tapia han iniciado la temporada 2026 haciendo justo lo que tanto repitieron en 2025: ganando torneos.

Con el P1 de Riad del circuito Premier Padel como escenario, los Golden Boys han mostrado debilidades por el camino, pero cuando ha llegado la hora de la verdad, en la final, no han dado opción alguna a Ale Galán y Fede Chingotto, justo la única pareja que el curso pasado amenazó de verdad el primer puesto en el ránking del vallisoletano y el argentino.

Este sábado 14 de febrero han bordado el pádel hasta el punto de imponerse por 6-4 y 6-2 pero antes se han visto realmente contra las cuerdas. Empezaron perdiendo un set en primera ronda contra Dylan Guichard y Bastien Blanque, después les hizo falta hasta dos tie-breaks para dejar por el camino a Jairo Bautista y Lucas Campagnolo, se vieron beneficiados por la retirada de Edu Alonso y Juan Tello; y para terminar derrotaron in extremis a Juan Lebrón y Leo Augsburger, resolviéndose la tercera manga en el tie-break.

Lo han pasado mal, pero justo por eso tiene más mérito convertir las dudas en motivación. Así, si en la primera manga hubo cierta emoción hasta el 6-4, en la segunda los número 1 del mundo dieron el golpe definitivo con un inapelable 6-2 que dejó claro que solo se conforman con seguir siendo los mejores.

Andrea Ustero y Ariana Sánchez remontan en el P1 de Riad

En cuanto al cuadro femenino, en este se coronaron Andrea Ustero y Ariana Sánchez al remontar y acabar ganando en tres sets (3-6, 6-1, 6-4) a Gemma Triay y Delfina Brea. Y sí, tal y como anuncia el marcador hubo dos partes muy diferenciadas en el choque.

Con más de dos horas en pista, nos encontramos desde primera hora con un partido muy intenso y disputado, uno en el que Triay y Brea empezaron dominando el primer set, pero en el que de igual modo Ustero y Sánchez (nueva pareja con mucho potencial) reaccionaron con fuerza en el segundo y cerraron en el tercero. Fue una final de alto nivel, con cambios de tendencia y gran lucha en cada punto. Para Ustero y Sánchez, este título marca un gran inicio de temporada y confirma su química como dupla.