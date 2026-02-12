Juan Lebrón y Leo Augsburger ya mandan y se cruzan con la gran sorpresa del Riad Premier Pádel P1 2026

La eliminación de Franco di Nenno fue la gran noticia de los octavos del torneo saudí, donde se aventuran algunos cuartos de final muy interesantes

Con una pareja de la previa entre las ocho mejores masculina, sin Franco Di Nenno, que fue el segundo nombre conocido eliminado en la capital saudí, con duelos tan interesantes como el que disputan este jueves Mike Yanguas y Franco Stupaczuk ante Paquito Navarro y Fran Guerrero... se está viviendo un inicio de temporada espectacular en un el Riad Premier Pádel P1 2026 donde las nuevas parejas están demostrando haber hecho los deberes durante el parón invernal y están ofreciendo un nivel altísimo.

No hubo sorpresas desatacadas en cuartos de final, más allá de la eliminación de Momo González y Martín Di Nenno a manos de Edu Alonso y Juan Tello, o el triunfo de los 'qualy' Javi Martínez y Rama Valenzuela frente a Manuel Castaño e Íñigo Jofre, aunque tanto uno como otro resultado pueden entrar dentro de la calificación de posibles.

Sí se pudo ver a Coello y Tapia sufrir de nuevo, aunque no tanto como en su debut o el gran nivel ofrecido por momentos por la pareja formada por Juan Lebrón y Leo Augsburger, que sí sufrió algo en el segundo set frente a los argentinos Tino Libaak y Álex Chozas.

Marta Ortega y Martina Calvo apuntan alto

En el cuadro femenino debutaban todas las parejas importantes y, aunque la mayoría son nuevas, no parecieron acusar esa novedad. Tanto Bea González y Paula Josemaría como Ari Sánchez y Andrea Ustero ganaron con suficiencia.

Y, en el partido más esperado, Marta Ortega y Martina Calvo barrieron (6-0 y 6-4) a Bea Caldera y Carmen Goenaga. Ahora se cruzarán con las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea, que tampoco sufrieron demasiado en su debut en este primer torneo del calendario 2026 de Premier Pádel.

Resultados de los cuartos de final femeninos del Riad Premier Pádel P1 2026

Fede Chingotto / Ale Galán a Javi García / Javi Barahona 6-3 6-2

Leo Augsburger / Juan Lebrón a Tino Libaak / Álex Chozas 6-1 7-6(5)

Arturo Coello / Agustín Tapia a Jairo Bautista / Lucas Campagnolo 7-6(3) 7-6(8)

Mike Yanguas / Franco Stupaczuk a Álex Ruiz / Juanlu Esbrí 7-5 6-2

Edu Alonso / Juan Tello a Momo González / Martín Di Nenno 6-2 4-6 7-5

Paquito Navarro / Fran Guerrero a Denis Perino / Ignacio Piotto 6-4 7-6(6)

Javier Martínez / Rama Valenzuela a Manuel Castaño / Íñigo Jofre 6-4 6-3

Javi Garrido / Lucas Bergamini a Tolito Aguirre / Álex Arroyo 6-3 6-2

Resultados de los octavos de final femeninos del Riad Premier Pádel P1 2026

Gemma Triay / Delfi Brea a Martina Fassio / Patty Llaguno 6-3 6-3

Bea González / Paula Josemaría a Noa Cánovas / Laia Rodríguez 6-3 6-2

Claudia Fernández / Sofia Araújo a Ara Martínez / Carolina Orsi 7-5 6-3

Marta Ortega / Martina Calvo a Bea Caldera / Carmen Goenaga 6-0 6-4

Andrea Ustero / Ari Sánchez a Marta Talaván / Sofía Saiz 6-0 7-6(3)

Tamara Icardo / Claudia Jensen a Giorgia Marchetti / Léa Godallier 6-2 6-2

Lara Arruabarrena / Marina Lobo a Ale Salazar / Ale Alonso

Victoria Iglesias / Aranza Osoro a Marina Guinart / Vero Virseda 7-6(5) 1-6 6-3

Horario de cuartos de final del Riad Premier Pádel P1 2026

PISTA CENTRAL

Gemma Triay / Delfi Brea vs Marta Ortega / Martina Calvo (9:00 horas -hora peninsular española-)

Javi Garrido / Lucas Bergamini vs Fede Chingotto / Ale Galán (A continuación)

Tamara Icardo / Claudia Jensen vs Bea González / Paula Josemaría (No antes de 16:00 horas)

Arturo Coello / Agustín Tapia vs Edu Alonso / Juan Tello (A continuación)

PISTA 1

Victoria Iglesias / Aranza Osoro vs Claudia Fernández / Sofia Araújo (9:00 horas)

Mike Yanguas / Franco Stupaczuk vs Paquito Navarro / Fran Guerrero (A continuación)

Andrea Ustero / Ari Sánchez vs Ale Salazar / Ale Alonso (No antes de 16:00 horas)

Javier Martínez / Rama Valenzuela vs Leo Augsburger / Juan Lebrón (A continuación)