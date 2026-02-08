Así quedan las parejas masculinas de Premier Pádel en 2026 antes del arranque de la temporada

Este es el Top-8 del ránking masculino antes del arranque de la temporada 2026 de Premier Pádel

Al igual que en el circuito femenino, la temporada 2026 de Premier Pádel arranca en Riad con muchos cambios en las posiciones cabeceras, donde han variado casi todas las parejas con respecto a la temporada anterior y sólo aguantan las dos primeras posiciones, que mantuvieron un bonito duelo en el tramo final, que acabó decantándose para Agustín Tapia y Arturo Coello.

Ale Galán y Fede Chingoto harán su tercer intento por desbancar a los dominadores del circuito desde el tramo final de 2023. Aunque parecía que los uno celebrarían de forma cómoda su primacía, la mejoría del madrileño y el argentino a partir de mitad de la pasada temporada dejó todo en un puño para los tres últimos torneos.

Y, de paso, trasladó la emoción a esta temporada, pese a que los triunfos finales de Coello y Tapia les dejaron un margen de 5.000 puntos con respecto a sus rivales.

Entre ellos y el resto hay un mundo. De hecho, hay 20.000 puntos de diferencia entre la segunda y la tercera pareja del ránking, que este año será la formada por Franco Stupaczuk y Mike Yanguas. Será su segundo intento juntos tras vivir un gran final de 2024.

Juan Lebrón y la hora de la verdad con Augsburger

Juan Lebrón, que se separó de 'Stupa' para adelantar su unión con Leo Augsburger, formará con el posadeño la cuarta pareja del ránking, una de las más esperadas, pero que fallaron más que acertaron en el poco tiempo que estuvieron juntos en 2025.

Por detrás también cambian todos, aunque la pareja 5 ya es una vieja conocida y, de hecho, fueron los campeones de las Premier Pádel Finals 2024. Jon Sanz vuelve junto a Coki Nieto, aunque una lesión de este último hará que Sanz empiece la temporada con Javi Leal.

Paquito Navarro y Fren Guerrero, una pareja 100% andaluza

Paquito Navarro, que acabó muy bien el año junto al navarro, formará una pareja completamente andaluza con Fran Guerrero, otro de los jóvenes que siguen creciendo. Su misión es tanto apuntar a los que tiene por delante a unos 1.000 puntos de diferencia como la de mirar para atrás, porque Momo González y Martín Di Nenno están a una distancia similar.

El cordobés Javi Garrido y el brasileño Lucas Bergamini cerrarán el Top-8 en este arranque de temporada, aunque no tienen lejos a las siguientes parejas, Tello-Alonso y Cardona-Leal, que cierran el Top-10 en el Premier Pádel masculino.

Entre las nuevas parejas, por detrás, se mantiene la unión argentina entre Sanyo Gutiérrez, en la que podría ser su última temporada, y Gonza Alfonso; mientras que Tolito Aguirre saldrá este año junto a Alex Arroyo.

Así queda el Top-8 masculino de Premier Pádel en 2026

1. Agustín Tapia y Arturo Coello: 39.600 puntos

2. Ale Galán y Fede Chingotto: 34.640 puntos

3. Franco Stupaczuk y Mike Yanguas: 14.277 puntos

4. Juan Lebrón y Leo Augsburger: 13.000 puntos

5. Coki Nieto y Jon Sanz: 11.447 puntos

6. Paquito Navarro y Fran Guerrero 10.525 puntos

7. Momo González y Martín Di Nenno: 9.460 puntos

8. Javi Garrido y Lucas Bergamini: 7.078 puntos