Durísimo accidente de Lindsey Vonn que deja helada Cortina d'Ampezzo

La de Lindsey Vonn era una de las grandes historias de los JJOO de Invierno 2026, pues competía 9 días después de destrozarse el ligamento cruzado anterior de su rodilla y no ha podido tener peor suerte, sufriendo una caída durísima

El gran día para el esquí alpino en estos JJOO de Invierno de Milano Cortina 2026 llegaba este domingo, segunda jornada de competición, con el descenso femenino, en él un nombre destacaba por encima del resto, el de Lindsey Vonn. La leyenda estadounidense volvió a competir tras cinco años y esta campaña estaba haciendo muy bien, tanto que apuntaba a grande en la cita olímpica, pero 9 días antes de los juegos, sufrió un accidente en Crans Montana en el que se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Aún así, buscó el milagro y llegó a su objetivo. Tras los entrenamientos estaba como una seria candidata, pero a la hora de la verdad, ha llegado el drama, sufriendo un durísimo golpe en los primeros metros de su descenso que ha dejado helada la estación italiana.

Vonn partía en la 13ª posición, después de las bajadas de algunas de las favoritas, especialmente la de su compatriota Breezy Johnson, que destrozó el crono, por lo que sabía el estado de la pista. La leyenda dejó claro en la previa que la rodilla no le iba a afectar en exceso, más allá del dolor, pero faltaba mostrarlo en competición, donde hay muchos otros condicionantes. Esto es exactamente lo que ha pasado. En el primer tramo, unos segundos después de la apertura de su recorrido, el brazo de la 'yankee' se ha enganchado en una puerta, lo que ha provocado una fuerte caída.

Los gritos de Vonn enmudecen Cortina

Un toque a tan alta velocidad ha hecho que Vonn se retorciera en el aire y cayera en una posición extrema, con la rodilla girada, agravando aún más su lesión. En ese momento el público ha quedado mudo y solo se escuchaban los gritos de dolor de la esquiadora, que ha tenido que salir de la pista en helicóptero, rumbo al hospital. Un dramático final para una carrera de leyenda que acaba de la peor forma posible.

16 años después de ser campeona olímpica en Vancouver y con una carrera de leyenda, se despide en una pista en la que ha sido la gran referente. Hasta seis victorias en su carrera, pero un fallo en un día clave que pone punto y final al sueño que estaba viviendo, tratando de hacer historia subiendo a un nuevo podio. Con ella se va la primera gran cara de estos Juegos, que van a pasar a la historia con la imagen de la de Aspen en el suelo.