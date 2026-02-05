Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y donde ver en TV hoy 6 de febrero los Juegos de Invierno 2026

Anter de la ceremonia de apertura viviremos varias competiciones como curling, patinaje artístico o hockey sobre hielo con un interesante Francia-Japón

La tercera jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 llega justo coincidiendo con el día de la ceremonia de apertura, por lo que el calendario de competiciones de este viernes 6 de febrero quedará reducido a la mañana hasta alcanzar el mediodía, no habiendo actividad por la tarde hasta que a las 20:00 horas sea la mencionada apertura en el estadio San Siro.

Antes de eso tocará seguir viviendo el desarrollo de la competición de curling, habiendo hasta seis partidos, así el torneo de hockey sobre hielo con dos partidos, Francia - Japón y República Checa -Suiza. Además, también tendremos entrenamiento de esquí alpino y competición en patinaje artístico, tanto de danza sobre hielo por equipos como el programa corto femenino.

Por último, recordar que la ceremonia de apertura se estima que dure entre las dos horas y media y las tres horas, no faltando diferentes espectáculos artísticos, el tradicional desfile de los deportistas de cada delegación ni el encendido del pebetero, sin duda el momento más icónico.

Calendario de los Juegos de Milano Cortina 2026 hoy jueves 6 de febrero

09:00 - Saltos de esquí: Entrenamiento femenino

09:55 - Patinaje artístico: Danza sobre hielo por equipos

10:00 - Luge: Entrenamiento masculino

10:05 - Curling: Suecia-Gran Bretaña | Dobles mixto (Round Robin)

10:05 - Curling: Italia-Suiza | Dobles mixto (Round Robin)

10:05 - Curling: Estados Unidos-Canadá | Dobles mixto (Round Robin)

11:30 - Esquí Alpino: Entrenamiento femenino y masculino de descenso

11:35 - Patinaje artístico: Programa corto por parejas

12:10 - Hockey hielo: Francia-Japón | Femenino, Grupo B (Ronda preliminar)

13:35 - Patinaje artístico: Programa corto femenino

14:35 - Curling: República Checa-Estados Unidos | Dobles mixto (Round Robin)

14:35 - Curling: Italia-Estonia | Dobles mixto (Round Robin)

14:35 - Curling: Corea del Sur-Reino Unido | Dobles mixto (Round Robin)

14:35 - Curling: Suecia-Noruega | Dobles mixto (Round Robin)

14:40 - Hockey hielo: República Checa-Suiza | Femenino, Grupo A (Ronda preliminar)

20:00 - Ceremonia de apertura | Toda la información.

Dónde ver por TV hoy en España los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026

Un gran acontecimiento como son estos Juegos de Invierno de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 acaparan la atención deportiva durante el tiempo que transcurran y, en España, con 20 representantes en tierras italianas, los aficionados a los deportes de invierno y al deporte en general estarán muy atentos a lo que allí ocurra.

Estos Juegos se pueden ver en abierto en España a través de muchas opciones. Por un lado, RTVE tiene los derechos, por lo que hace una amplia cobertura de lo que ocurre en la cita olímpica en su programación de Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play.

Y también pueden seguirse en Eurosport, a través de sus dos canales. Ya de por sí, Eurosport suele retransmitir muchas competiciones de los diferentes deportes invernales y en estos Juegos de Milano Cortina se ha volcado. Este canal está disponible en las diferentes plataformas que hay en España (Movistar, DAZN u Orange). Y cuenta con a plataforma HBO Max, donde también se podrán seguir.

Así mismo, en ESTADIO Deportivo ofreceremos una amplia cobertura de todo lo que ocurra cada día en estos Juegos Olímpicos de Invierno que tienen las ciudades de Milán y de Cortina d'Ampezzo como principales sedes.