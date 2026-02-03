Calendario Juegos de Invierno 2026: Programa de competición de Milano Cortina 2026

El curling abre los Juegos de Milano Cortina 2026 dos días antes de la ceremonia de inauguración

Los históricos Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, los primeros que se celebran en dos sedes diferentes, tienen lugar de 6 al 22 de febrero, aunque varios deportes adelantan su inicio para poder abarcar todas las fechas de celebración de la cita olímpica.

El curling será el encargado, en este sentido, de abrir los Juegos Olímpicos el 4 de febrero con el partido de dobles mixto entre Suecia y a República Checa. El jueves 5 se celebrarán las clasificatorias de snowboard y los primeros partidos de hockey hielo, que se abre con un Suecia-Alemania. A ellos se une el patinaje artístico el día 6 y, tras la ceremonia inaugural, ya el día 7 se unen ya el esquí alpino, los saltos de esquí...

Las últimas pruebas en comenzar serán las de esquí de montaña, en las que España tiene depositadas muchas esperanzas, especialmente con Oriol Cardona y Ana Alonso. Éstas tienen lugar del 19 al 21 de febrero.

España, que sólo ha logrado cinco metales en toda su historia, tiene sus grandes esperanzas en este esquí de montaña y en el snowboard con Lucas Eguibar y Queralt Castellet. Precisamente, la rider catalana tiene la única plata española en unos Juegos, lograda en Pekín 2022.

¿Qué deportes se disputan en Milano – Cortina 2026?

En total, los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 acogen 16 disciplinas deportivas después de que en esta edición se incluyera el esquí de montaña.

Las 16 disciplinas que se repartirán por las sedes y subsedes de esta cita olímpica son: Biatlón, bobsleigh, combinada nórdica, curling, esquí acrobático, esquí alpino, esquí de fondo, esquí de montaña, hockey hielo, luge, patinaje artístico, patinaje de velocidad, pista corta, salto de esquí, skeleton y snowboard.

Calendario de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 tendrá lugar en el estadio de San Siro de Milán el 6 de febrero mientras que la clausura se realizará el 22 de febrero en el Arena de Verona.

Estas son las fechas de competición de los diferentes deportes en los Juegos de Milano Cortina 2026:

Curling: Del 4 al 22 de febrero

Snowboard: Del 5 al 22 de febrero

Hockey hielo: Del 5 al 22 de febrero

Patinaje artístico: Del 6 al 21 de febrero

Esquí Alpino: Del 7 al 16 de febrero

Esquí de fondo: Del 7 al 22 de febrero

Saltos de Esquí: Del 7 al 16 de febrero

Luge: Del 7 al 12 de febrero

Patinaje de velocidad: Del 7 al 21 de febrero

Biatlón: Del 8 al 22 de febrero

Esquí Freestyle: Del 10 al 21 de febrero

Patinaje de velocidad en pista corta: Del 10 al 20 de febrero

Combinada Nórdica: Del 11 al 19 de febrero

Skeleton: Del 12 al 15 de febrero

Bobsleigh: Del 15 al 22 de febrero

Esquí de Montaña: Del 19 al 21 de febrero