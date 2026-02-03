Juegos de Invierno 2026: Dónde ver en televisión y online los juegos de Milano Cortina 2026

La ceremonia de apertura será el viernes 6 de febrero, pero dos días antes ya comenzarán las rondas clasificatorias de algunas competiciones

Imagen de las gradas de una de las instalaciones de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. IMAGO / GEPA pictures

¡Ya no queda prácticamente nada! Tras una larga espera de cuatro años los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 vivirán su ceremonia de apertura este viernes 6 de febrero en el estadio de San Siro, dando así el pistoletazo de salida a algo más de dos semanas de competición que tendrá su merecida despedida con la ceremonia de clausura el 22 de febrero, la cual se desarrollará en el Arena de Verona.

Con Milán y Cortina d'Ampezzo como sedes principales, hablamos de unos Juegos en los que se repartirán hasta 195 medallas de oro, dándose cita hasta 93 países para una suma que alcanzará los 3.000 deportistas. Pues bien, de esos hasta 20 serán españoles en lo que supondrá el récord histórico para el país con atletas como Queralt Castellet, Oriol Cardona o Lucas Eguibar.

De cara a esta edición de los Juegos de Invierno el gran objetivo de España será reeditar aquel oro que logró Paco Fernández Ochoa en los Juegos de Sapporo 1972. No será sencillo, pero sin duda hay deportistas con el nivel suficiente como para pelear por ello. Por cierto, habrá un total de 16 disciplinas: biatlón, bobsleigh, combinada nórdica, curling, esquí acrobático, esquí alpino, esquí de fondo, esquí de montaña, hockey sobre hielo, luge, patinaje artístico, patinaje de velocidad, patinaje de velocidad en pista corta, salto de esquí, skeleton y snowboard.

Dónde ver en televisión y online los juegos de Milano Cortina 2026

En España, los derechos se reparten entre la RTVE (cobertura en abierto) y Warner Bros. Discovery (a través de Eurosport y MAX –antes HBO Max–). Como hemos señalado, RTVE proporciona la opción gratuita y en abierto, ideal para seguir las pruebas destacadas, finales y el rendimiento de los deportistas españoles. El canal elegido para tal emisión será Teledeporte, llegando a ofrecer hasta 15 horas de programación diaria (como de 08:00 a 23:00 horas). Y si nuestra elección es online siempre podremos conectarnos a la plataforma RTVE Play (gratuita), que ofrecerá hasta cuatro señales simultáneas en directo, lo que permitirá al telespectador elegir deporte entre los que estén en competición en ese momento.

La que podemos definir como a opción premium está en MAX (plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery) y los canales Eurosport 1 y Eurosport 2. En el caso de Eurosport, esta cadena ofrece producción propia desde las sedes, con comentarios especializados, así como acceso a todas las pruebas que se disputen sin interrupciones. En su versión online –a través de app–, permite una experiencia personalizada con notificaciones y la opción de ver repetida cualquier prueba.

Dónde puedo ver las ceremonia de apertura y clausura de los juegos de Milano Cortina 2026

Al igual que ocurrirá con las diferentes pruebas, la ceremonia de Apertura (6 de febrero en San Siro, Milán) y la de Clausura (22 de febrero en Verona) se emiten en ambas opciones; es decir, tanto en RTVE/Teledeporte como en Eurosport/MAX.