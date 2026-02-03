Tomás Guarino respira tranquilo: obtiene los derechos y podrá ejecutar su rutina en Milano Cortina 2026

El español ha estado a punto de verse obligado a improvisar un nuevo ejercicio en cuestión de días ante la prohibición –hasta ahora– de Universal Studios

Por suerte no ha terminado por llegar la sangre al río. Tras ver como la participación de Tomás Guarino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 se complicaba enormemente, ya que se veía obligado a cambiar su programa corto a cuatro días para el inicio de la competición debido a un problema con los derechos de autor de la música que utiliza en su actuación, finalmente no deberá acometer tan magna tarea al haber alcanzado un acuerdo para utilizar las canciones con las que lleva trabajando (y compitiendo) meses; confirman desde Eurosport.

Ha sido justo 24 horas después de conocerse el problema cuando el patinador barcelonés ha alcanzado un acuerdo con la productora para poder llevar a cabo su rutina basada en los Minions sin problema alguno, lo cual evita lo que hubiese sido un agravio para sus aspiraciones y, sin duda, un perjuicio respecto a sus rivales.

El comunicado oficial de Tomás Guarino

Conocida la buena nueva, ha sido el propio Guarino quien ha hecho uso de sus redes sociales para dar las gracias por el apoyo recibido en las últimas 24 horas, siendo clave para poder solucionar un problema que amenazaba su participación en Milano Cortina 2026.

"¡Muchísimas GRACIAS a todos los que lo habéis republicado, compartido y apoyado! Gracias a vosotros, Universal Studios lo ha reconsiderado y ha concedido oficialmente los derechos para esta ocasión tan especial. Aún quedan un par de cosas por cerrar con las otras dos músicas del programa, pero estamos muy cerca de conseguirlo. ¡Y TODO ES GRACIAS A VOSOTROS! ¡Me hace muchísima ilusión ver que los Minions patinando sobre el hielo olímpico vuelve a hacerse realidad! ¡Os mantendré informados!", subraya.

Diversión asegurada con el patinador español

Ya respirando tranquilo, Guarino podrá estrenarse el próximo 10 de febrero con su programa corto sin mayores contratiempos en los Juegos Olímpicos de Invierno, día en el que se pondrá su traje de Minion y dará al play al cassette para hacer sonar esa música con la que llevará al hielo toda esa alegría que transmite.

Cabe recordar que la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 será el viernes 6 de febrero con el estadio San Siro como sede; sin embargo, a partir de mañana miércoles 4 del mismo mes ya habrá competición con las primeras rondas clasificatorias de curling y hockey sobre hielo. La fiesta del deporte de invierno no concluirá hasta 22 de febrero.