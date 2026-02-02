El Athletic cierra un traspaso con posible ganancia económica tras pinchar en su paso por Austria

El club rojiblanco ha roto la cesión de Ekain Azkune en el SV Ried de la Bundesliga austriaca y ha formalizado en su lugar un traspaso definitivo con el Racing Ferrol, que compite en Primera RFEF

Sin movimientos en la primera plantilla en este mercado de enero, el Athletic Club apuró el plazo para concretar un nuevo movimiento en su cantera tras el fichaje de Efe Korkut para el Bilbao Athletic procedente del Suttugart a cambio de medio millón de euros. En esta ocasión, en cambio, se trata de otra salida, que se suma a las de Txus Vizcay al Arenas y Eneko Ebro al Cartagena, ambos como cedidos. Así, a ellos se une Ekain Azkune, que también competirá en Primera RFEF tras un desafortunado paso por Austria.

El delantero de 25 años aterrizó en el conjunto rojiblanco en 2024, procedente del filial de la Real Sociedad, y tras una campaña en el filial, en la que firmó tres goles en 31 partidos, puso rumbo el pasado verano al SV Ried de Austria mediante un préstamo que podía conceder una pequeña vía de negocio para el Athletic. No en vano, al anunciar su marcha fue el propio club vasco el que explicó que la operación llevaba aparejada una opción de compra obligatoria en caso de que se cumpliesen unos objetivos, apuntándose más tarde en la prensa austriaca que dicha condición no era otra que la consecución de la permanencia.

Los números de Ekaiz Azkune en Austria

Sin embargo, la andadura del futbolista de Errenteria en la Bundesliga austriaca, a la que su equipo regresó la pasada campaña, no ha sido precisamente exitosa de momento. En concreto, solo ha participado en cuatro encuentros, en dos de ellos de forma testimonial y en otros dos como titular, uno en el campeonato liguero y otro en la Copa. En total, 145 minutos en los que no ha visto portería, quedándose en varias ocasiones fuera de las convocatorias.

El acuerdo con el Racing Ferrol: refuerza a un rival directo

De este modo, desde Ibaigane han apostado por romper dicha cesión para acordar un traspaso definitivo con el Racing Ferrol, incluyendo este nuevo acuerdo una serie de un bonus por rendimiento como posible ganancia, y guardándose además la entidad bilbaína un porcentaje de cara a su posible venta en un futuro. Lo curioso es que refuerza a un rival directo del propio Bilbao Athletic en la lucha por el ascenso a Segunda división, pues el cuadro gallego es sexto en la tabla, a dos puntos del filial rojiblanco, que es cuarto.

El Athletic le desea "suerte"

Desde Ibaigane han deseado a Azkune "toda la suerte en su futura trayectoria profesional", a la vez que han agradecido "profundamente su entrega y dedicación mostrada en la defensa de los intereses de la entidad", tal y como reza el comunicado emitido parta anunciar su salida. En tierras gallegas, por tanto, el delantero guipuzcoano tratará de recuperar su mejor versión, la que sí mostró en su día la Real Sociedad B, donde hizo 16 tantos en 52 partidos.