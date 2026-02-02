Nuevo ataque vandálico al mural de Nico e Iñaki Williams: "Madridistas españoles fuera de Bilbao"
Los dos jugadores del Athletic han sido 'cazados' grabando contenido junto a Ibai Llanos y eso ha sido aprovechado por los vándalos para criticar a todos ellos en la pintura que les rinde homenaje en Barakaldo
La temporada del Athletic Club está siendo a todas luces decepcionante. Eliminado de la Champions, y con la Copa del Rey como asidero, el objetivo reconocido de volver a Europa está a 9 puntos de distancia y, después de sumar ya siete jornadas sin vencer en LaLiga, se mira bien a un descenso que está cuatro unidades. Pese al empate sobre la bocina en el derbi vasco ante la Real Sociedad, la desazón invade a gran parte de una afición que busca culpables, señalando entre ellos a dos iconos como los hermanos Nico e Iñaki Williams.
Nico volvió a firmar otro pobre encuentro frente al cuadro donostiarra, lastrado por una pubalgia que le podría llevar al quirófano, e Iñaki reapareció en el tramo final del duelo de este pasado domingo, tras perderse el anterior ante el Sevilla FC por unas molestias, y sigue sin ofrecer también su mejor versión. Por ello, ambos se han convertido en centro de las críticas, traspasándose los límites al ser de nuevo vandalizado el mural que les rinde homenaje en Barakaldo, el cual ha amanecido este lunes con pintadas ofensivas hacia ambos.
Como trasfondo, además, se encuentra la noticia de que los hermanos Williams están grabando contenido junto al 'streamer' bilbaíno Ibai Llanos, también atacado por los autores de este acto vandálico sobre el mural que desde hace dos años rinde tributo a los protagonistas de la Copa del Rey conquistada en la Cartuja por el conjunto rojiblanco, al que se fueron sumando Iker Muniain, Ernesto Valverde y Óscar de Marcos.
Dianas sobre los rostros de los hermanos Williams
Así, el mural ha aparecido con dianas sobre los rostros de ambos jugadores, junto a mensajes como “Madridistas españoles fuera de Bilbao”, “Más tiempo haciendo el tonto que jugando al fútbol” o “Menos Ibai y más Athletic”. Unos lemas que la gran mayoría de la afición del Athletic no comparte, siendo un sector minoritario el que censurado esa relación entre los hermanos Williams e Ibai Llanos, madridista confeso.
El tercer ataque sobre el mural, ya restaurado
Poco después, la pintura realizada por el artista urbano Carlos López ha vuelto a ser restaurada, aunque se trata ya del tercer ataque que sufre en poco tiempo. Cabe recordar que el pasado mes de junio, cuando cobró fuerza la posible salida de Nico Williams al FC Barcelona, ya se utilizó dicho espacio para criticar al internacional español. “Te quedes o te vayas, has perdido el respeto”, se podía leer. Y días después, su rostro apareció tachado, junto a un grave insulto.
Desde luego, no se trata de la situación más idónea en un momento delicado a nivel deportivo. Este martes se espera la comparecencia en San Mamés del presidente, Jon Uriarte, y el director deportivo, Mikel González, para analizar todo lo que rodea al equipo rojiblanco y a buen seguro serán cuestionados por lo sucedido en Barakaldo.