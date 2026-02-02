La impetuosa crítica de Iturralde González al 'bug' del VAR durante el derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad: "Los jugadores cada vez van a exagerar más"

El derbi vasco vino cargado de polémica, después de que Cuadra Fernández Fernández expulsara con roja directa a Brais Méndez por un manotazo a Aitor Paredes

El derbi vasco de este pasado domingo entre el Athletic Club y la Real Sociedad se saldó con un empate a uno que no contentó a nadie, estando cargado el partido también de polémica.

Era el minuto 83 y el marcador reflejaba la ventaja de la Real Sociedad cuando el colegiado del encuentro, Guillermo Cuadra Fernández, decidió expulsar con roja directa a Brais Méndez, una vez que consideró que había agredido con un manotazo al rojiblanco Aitor Paredes.

El VAR, a mando de Carlos del Cerro Grande, no intervino y la decisión arbitral no se modificó. Tras el partido, varios han sido los exárbitros y analistas que han analizado la jugada, coincidiendo todos en la expulsión de Brais. Entre ellos, Eduardo Iturralde González, quien no ha dudado nunca en demostrar que es seguidor athleticzale.

“No puede ser que se expulse a un jugador por eso”, tiene claro Iturralde, quien considera que el resultado, por tanto, estuvo condicionado por una decisión que Cuadra Fernández no debió tomar: “Como saben que no va a entrar el VAR, los jugadores cada vez van a exagerar más”. Y es que Iturralde González lo tiene claro, considerando que el golpe leve en la cara de Brais Méndez a Paredes no debió ser roja.

El posible penalti de Guedes por mano

También se refirió Iturralde González al penalti que reclamó el Athletic Club por posibles manos de Guedes en un despeje con la cabeza en la segunda mitad. "No hay nada. Le da en la mano, pero viene de un despeje. El balón viene de la cabeza del propio jugador", señala el excolegiado de Primera división.

"Amarilla para los dos"

No ha sido Iturralde González el único que se ha referido a la polémica del derbi vasco, haciéndolo también Mr. Asubio. "Paredes empuja a Brais y el gallego suelta su brazo impactando en la cara del rival. Yo saldría con amarilla para los dos", comentó el colegiado, quien siguió argumentando: "El VAR no debe intervenir por el segundo párrafo de conducta violenta, que dice que si un jugador sin estar el balón en juego, golpea deliberadamente a un rival o a cualquier persona en cara o cabeza con la mano o el brazo, es de tarjeta roja, a no ser que la fuerza empleada fuese insignificante".

Esta explicación la comparte también ArchivoVAR, afirmando que se trata de una jugada de interpretación. En este sentido, considera que "el asistente de Cuadra Fernández avisó al colegiado" y eso ya es suficiente para tomar la decisión de expulsar a Brais Méndez. Por tanto, este analista achaca el error al juez de línea y no al propio colegiado del encuentro, Guillermo Cuadra Fernández.