Salida anticipada del Betis tras la ruptura de la cesión del prometedor Yoan Koré

Tras despertar ilusión con su llegada el pasado verano por su progresión, en Francia aseguran que la aventura como bético del joven central ha finalizado tras la decisión del Paris de romper el acuerdo

El último día del pasado mercado estival, el Betis cerró la incorporación del joven central Yoan Koré después del acuerdo alcanzado con el Paris FC para la cesión con opción a compra, operación casi idéntica a la firmada por Nobel Mendy en ventanas anteriores con el mismo club.

Esta incorporación para el filial y con vistas a un futuro al primer equipo despertó ilusión en el seno verdiblanco por la proyección del central y había esperanzas depositadas en su crecimiento de cara a hacerse con sus servicios el próximo verano por una cantidad inferior a un millón de euros. El propio futbolista lanzó un mensaje ambicioso en sus primeras palabras como bético, al dejar claro cuál era su objetivo al firmar por los verdiblancos.

De titular a perder protagonismo lastrado por las expulsiones

"Estoy contento de estar en este gran club y espero ganar muchos partidos y llegar al primer equipo rápidamente", señalo Koré, que arrancó como titular indiscutible para Javi Medina, pero sufrió un revés con su expulsión en la tercera jornada, que lo apartó del once durante tres encuentros para reaparecer a lo grande con un gol de chilena en la primera victoria del curso del filial ante el Sanluqueño.

Sin embargo, la alegría duró hasta que tres choques después volvió a ser expulsado, esta vez por doble amarilla, pese a lo que tuvo una nueva oportunidad que terminó a principios de diciembre, pues perdió protagonismo definitivamente, pues desde el 12 de dicho mes solo ha jugado 28 minutos.

El Paris FC rompe la cesión y lo cede al Amiens

Esta situación ha provocado el punto y final a su corta etapa en Heliópolis, pues según, asegura el medio francés Footmercato, el Paris ha decidido cancelar la cesión del central de 21 años y ya le ha buscado un nuevo destino para continuar con su progresión. De esa forma, ha alcanzado un acuerdo con el Amiens para que milite en la Ligue 2 después de comunicar a los verdiblancos su deseo de poner fin al préstamo y acordarlo con el visto bueno de los heliopolitanos.

Una salida que todavía no se ha hecho oficial por parte de la entidad de La Palmera y que supone la segunda salida en el centro de la zaga del filial después de que días atrás el Betis anunciara el traspaso al Antequera de Félix Garreta.

El adiós de Yoan Koré cuenta con el beneplácito de Dani Fragoso, pues desde que se hizo con los mandos del Betis Deportivo en sustitución de Javi Medina solo lo utilizó 28 minutos en el partido contra el Torremolinos.