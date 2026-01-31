Elche 1-3 Barcelona: Lamine Yamal mantiene a los azulgranas líderes de LaLiga

Los de Hansi Flick se llevaron los tres puntos en un partido donde el '10' culé tuvo una gran actuación estrenando el marcador y siendo clave para la sentencia en el tercero contra los de Eder Sarabia, obra de Rashford

El Elche recibió en el día de hoy al Barcelona en el Martínez Valero, en el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. El conjunto de Eder Sarabia venía de perder contra el Levante, además de no conseguir la victoria en lo que llevamos de año. Por otro lado, los de Hansi Flick llegaban con bajas como la de Pedri, por lo que el técnico alemán decidió apostar por un centro del campo formado por Frenkie de Jong, Dani Olmo y Fermín, que viene de firmar su renovación con la entidad azulgrana hasta 2031.

Superioridad mayúscula de los de Hansi Flick sobre los de Eder Sarabia

Por un lado, Eder Sarabia decidió comenzar con el siguiente once inicial ante el Barcelona: Iñaki Peña; John, Chust, Affengruber, Pedrosa, Valera, Aguado, Martim Neto, Mendoza, Grady, André Silva y Álvaro Rodríguez. Por otro lado, Hansi Flick optó por los siguientes futbolistas en el Martínez Valero: Joan García, Koundé, Eric, Cubarsí, Balde, Fermín, De Jong, Olmo, Raphinha, Ferran y Lamine Yamal. En este sentido, el Barcelona comenzó mandando sobre el terreno de juego, dominando la posesión de balón y acercándose a la portería del conjunto local con más facilidad. De esta manera, Lamine Yamal aprovechó, en el minuto 6, un gran pase de Dani Olmo y una salida fallida de Iñaki Peña para estrenar el marcador. Tras ello, los locales intentaron reaccionar manteniendo el esférico, pero la presión de los azulgranas fue muy alta durante la primera parte.

Sin embargo, el Elche optó por buscar a sus delanteros a la espalda de la defensa del Barça, muy adelantada como suele acostumbrar Hansi Flick en su planteamiento. En este sentido, Germán Valera introdujo un pase filtrado a Álvaro Rodríguez, que condujo el balón hasta la portería de Joan García y definió con un gran disparo cruzado, desatando la euforia en el Martínez Valero. No obstante, el Barcelona se vino arriba y empezó a tener ocasiones con mayor peligro, hasta el punto que Víctor Chust sacó dos balones bajo palos. Esto provocó que una de las llegadas llegase el segundo de los de Hansi Flick: una acción de Lamine Yamal con Frenkie de Jong acabó en el gol de Ferran Torres, con el que se ponía el 1-2 al descanso.

Lamine Yamal dicta sentencia en el Martínez Valero

La segunda parte comenzó con la mala noticia de la lesión de Raphinha, que se tuvo que retirar con visibles molestias en el aductor, por lo que entró Rashford en su lugar. En cuanto a lo futbolístico, el Elche intentó hacerse con la posesión de balón en los primeros compases, momento en el que tuvo una gran ocasión, en las botas de Álvaro Rodríguez. Además, el Barcelona perdió efectividad en los últimos metros, muy diferente a lo que se vivió en la primera parte, con un asedio sobre la portería de Iñaki Peña, pese a los dos goles logrados.

Sin embargo, el Barcelona aprovechó los espacios que dejó el equipo de Eder Sarabia en la zona defensiva para hacer daño y aumentar la ventaja en el marcador. En este sentido, Lamine Yamal, con una gran arrancada por banda derecha, terminaba cediendo un pase a Rashford, que definió con gran potencia para poner el 1-3 en el Martínez Valero. Tras ello, Lucas Cepeda se estrenó con la camiseta del Elche de manera oficial, entrando en el terreno de juego en el minuto 74, por Álvaro Rodríguez. De esta manera, los de Hansi Flick se iban a terminar llevando la victoria y los tres puntos para seguir liderando la tabla de LaLiga EA Sports.

Próximos rivales de Elche y Barcelona

Tras ello, el Elche pondrá el foco en el encuentro ante la Real Sociedad del próximo sábado siete de febrero, fijado a las 21:00, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Además, los de Eder Sarabia volverán al Martínez Valero para enfrentarse a Osasuna, en un duelo que tendrá lugar el viernes 13 del mismo mes a las 21:00 horas. Por otro lado, el Barcelona visitará el próximo martes al Albacete, en el choque correspondiente a los cuartos de final de Copa del Rey. De esta manera, el conjunto de Hansi Flick recibirá el siguiente sábado al Mallorca de Jagoba Arrasate, con hora de comienzo las 16:15.

Ficha técnica

1.- Elche: Iñaki Peña; John Chetauya, Chust, Affengruber (Pétrot, min. 74), Pedrosa; Diangana (Neto, min. 60), Mendoza, Aguado (Redondo, min. 56), Germán Valera, André da Silva (Adam, min. 60) y Álvaro Rodríguez (Cepeda, min. 74).

3.- Barcelona: Joan García; Koundé (Araujo, min. 84), Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Fermín (Casadó, min. 84), Olmo (Bernal, min. 62); Lamine Yamal, Raphinha (Rasfhord, min. 46) y Ferran Torres (Lewandowski, min. 62).

Goles: 0-1, min. 6: Lamine Yamal. 1-1, min. 29: Álvaro Rodríguez. 1-2, min. 40: Ferran Torres. 1-3, min. 71: Rashford.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité gallego). Mostró tarjeta amarilla a John Chetauya, Rodrigo Mendoza y a Eder Sarabia, entrenador del Elche, y a De Jong por el Barcelona.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero ante 31.233 espectadores. Miguel Quirant, excapitán del Elche en la década de los 50 y 60, realizó el saque de honor.