El Real Oviedo se mueve en el mercado y apunta a Youness Lachhab como refuerzo gratuito

El Real Oviedo ya planifica la próxima temporada mientras lucha por la permanencia en LaLiga. El club asturiano ha puesto el foco en Youness Lachhab, centrocampista de la AD Ceuta que acaba contrato en junio y podría llegar libre para reforzar la medular del proyecto carbayón

El Real Oviedo vive en una constante dualidad. Por un lado, pelea con urgencia por mantener la categoría en el tramo final de LaLiga; por otro, su dirección deportiva ya trabaja con la vista puesta en el próximo curso. Esa anticipación, habitual en clubes con estructura sólida, ha llevado al conjunto asturiano a fijarse en una oportunidad de mercado.

Según ha desvelado el periodista Ángel García, el club carbayón sigue de cerca a Youness Lachhab, mediocentro del Ceuta que finaliza contrato el próximo 30 de junio. Una situación que lo convierte en un fichaje especialmente atractivo, ya que podría incorporarse sin coste de traspaso.

La operación, por ahora en fase inicial, encaja en la política del Oviedo de detectar talento con margen de crecimiento y coste reducido, especialmente en un contexto en el que la planificación dependerá en gran medida de la categoría en la que milite el equipo la próxima temporada.

Un perfil físico y táctico que encaja en el Oviedo

Youness Lachhab es un centrocampista de gran envergadura, roza los dos metros de altura, que destaca por su capacidad para abarcar campo, recuperar balones y dar equilibrio al equipo. Un perfil de 'todocampista' que combina trabajo defensivo con criterio en la salida de balón.

En el Ceuta ha sido una pieza importante dentro del sistema de José Juan Romero, especialmente en la base del juego. Su capacidad para imponerse físicamente en la medular y su lectura táctica lo convierten en un jugador interesante para equipos que buscan solidez en el centro del campo.

Trayectoria de crecimiento en el fútbol español

Formado en las canteras de Real Murcia, Almería y Granada, Lachhab ha ido construyendo su carrera paso a paso en el fútbol español. Tras su paso por el Eldense, salió rumbo al Ceuta en el mercado invernal de 2025, donde ha logrado consolidarse.

Hasta la fecha, acumula 43 partidos oficiales con el conjunto caballa, con un balance de tres goles y dos asistencias. Números que, sin ser espectaculares, reflejan su capacidad para aportar en diferentes facetas del juego.

Además, ha sido internacional en categorías inferiores con Marruecos, lo que añade un componente de experiencia competitiva a su perfil.

Un final de contrato que abre la puerta

Lachhab termina contrato el próximo 30 de junio, lo que le permitirá negociar libremente su futuro y cambiar de club sin que medie traspaso. En un mercado cada vez más condicionado por el control económico, este tipo de oportunidades resultan especialmente valiosas.

En las últimas jornadas, su protagonismo en el Ceuta ha disminuido ligeramente, una circunstancia que podría estar relacionada con su situación contractual y con la posibilidad de un cambio de aires en verano.

Planificación en medio de la lucha por la permanencia

Mientras tanto, el Real Oviedo sigue inmerso en la pelea por la salvación. La reciente victoria ante el Valencia ha devuelto algo de optimismo al entorno del Carlos Tartiere, pero la situación clasificatoria sigue siendo comprometida.

El próximo partido ante el Levante se presenta como una auténtica final. Un duelo directo que puede marcar el futuro inmediato del equipo y condicionar, en gran medida, la planificación deportiva.

Porque no es lo mismo construir un proyecto en Primera que en Segunda. Y esa incertidumbre obliga al club a moverse con cautela, pero sin perder de vista oportunidades como la de Lachhab.

Un fichaje condicionado por el futuro del club

Por ahora se trata de un sondeo, un movimiento inicial dentro de una estrategia más amplia de mercado. El Oviedo deberá valorar tanto el encaje deportivo del jugador como el escenario económico en función de la categoría en la que compita la próxima temporada.

Lo que está claro es que el club no quiere llegar tarde al mercado. Y en ese sentido, adelantarse a la competencia por jugadores libres puede marcar la diferencia.

Un verano que empieza a tomar forma

Mientras el equipo se juega la vida sobre el césped, los despachos ya dibujan el futuro. El nombre de Youness Lachhab es uno de los primeros en aparecer en la agenda del Real Oviedo de cara al próximo curso. Un perfil que responde a las necesidades del equipo y que encaja en una estrategia de crecimiento sostenible.

Pero todo dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas. Porque antes de pensar en fichajes, el Oviedo tiene una misión urgente: seguir siendo equipo de Primera división.