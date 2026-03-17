Cordón sigue a Alberto Reina, uno de los 'cerebros' que más gusta para el año que viene

Mediocentro y mediapunta de 28 años, chiclanero de cuña y con un año más de contrato en el colista Oviedo, con el que ha marcado tres goles y jugado 28 encuentros oficiales este curso

El Sevilla FC busca mediocentros en el mercado con vistas a la próxima temporada. Uno de los que más gusta y con los que ha habido contactos directos es el rumano Marius Marin, que acaba contrato con el Pisa y por el que, claro está, no habría que pagar traspaso, pero no es el único. La posibilidad de hacer caja con Lucien Agoumé, que no quiere irse, pero que cuenta con bastante caché en la Premier League (se pagaron ocho millones de euros por el 90% de sus derechos), está sobre la mesa, mientras que Nemanja Gudelj agota su vinculación y aún no ha renovado, comprar a Batista Mendy sería caro y Joan Jordán, con un año más, cuenta entre poco y nada.

El reclutado Patrik Mercado es más mediapunta, con caída a las bandas, por lo que se busca un organizador bueno, bonito y barato, con capacidad creativa, pero también virtudes defensivas. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, Antonio Cordón está realizando un seguimiento exhaustivo a Alberto Reina, de 28 años y uno de los puntales del colista Real Oviedo. No queda libre el de Chiclana de la Frontera este verano, pues firmó dos temporadas el pasado tras desvincularse del CD Mirandés, aunque se entiende que, especialmente en caso de descenso azulino a Segunda división, no será ni caro ni difícil sacarlo en su último curso de contrato del Principado.

Autor de tres goles en 28 partidos, acumula casi 1.700 minutos. Irregular con Velko Paunovic en el banquillo, menos trascendente con Luis Carrión y fijo de nuevo con Guillermo Almada, alterna el doble pivote con la media punta, donde se siente más cómodo y resolutivo.Alberto Reina es un jugador con bastante calidad, capaz de filtrar pases y de acaparar la posesión para romper líneas en conducción. Se le considera bien desde Nervión, donde han recibido un 'feedback' muy favorable de todo lo familiar y extradeportivo que le rodea, un facto clave y muchas veces desconocido a la hora de abordar un fichaje. De momento no ha habido oferta ni sondeo directo a su entorno, pero los habrá.

Pasado en la cantera del Betis que no debe ser impedimento

No sería ni el primero ni el último que, criado en la cantera del eterno rival, acaba triunfando con la camiseta del otro equipo de la ciudad. En el caso de José Antonio Reyes (QEPD), se popularizó una imagen celebrando un cumpleaños de pequeño vestido de verdiblanco, aunque es una leyenda sevillista. También se mudaron de La Palmera a Nervión otros como Diego Rodríguez o Juan Luis Redondo. E hicieron el camino inverso profesionales como Fernando Vega, José Mari Romero, Salva Sevilla y, más recientemente, Isco Alarcón. Por eso, que Alberto Reina jugara en los juveniles del Real Betis antes de marcharse en 2016 al CD Alcalá y, de ahí, a la AD Cceuta, Las Palmas Atlético y CD Mirandés no debe ser condicionante.

Comparte agente con Sergio Ramos, uno de los posibles dueños del club desde verano

Con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2027 con el Real Oviedo, habrá que contar, lógicamente, con los carbayones a la hora de hablar de un cambio de aires, aunque Alberto Reina tiene una ventaja añadida: su agencia de representación es la misma de Sergio Ramos, con el hermano del central camero, René Ramos, a la cabeza. Que el todavía internacional en activo se pueda convertir en uno de los nuevos dueños del Sevilla FC (o, mejor dicho, del paquete mayoritario de las acciones de la sociedad) y su indiscutible hilo directo con el responsable de guiar la carrera del chiclanero, llegado el caso, sería un plus indiscutible.