La hora de ruta a seguir en caso de entrar en Champions League; las palabras de Kike Salas en su temporada más difícil, la clasificación del PSG a la final de Champions, Luis de la Fuente...

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 7 de mayo de 2026ED.

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 7 de mayo de 2026:

- Proyecto Champions

Tras la eliminación del Bayern, la plaza extra de Liga de Campeones está casi hecha, lo que aseguraría al Betis unos ingresos fijos que haría menos perentoria la necesidad de plusvalías, primando la confección de una plantilla acorde al nuevo reto europeo: posibles salidas como las de Altimira o Deossa serían tenidas en cuenta antes que la de otros como Natan o Abde.

- "Estuve bastante mal, recibí críticas pero ahora bien"

Kike Salas reconoce que lo pasó mal pero que ahora atraviesa por un buen momento y que está encantado con el apoyo recibido por la afición.

- El PSG elimina a Bayern y optará a retener el título

El equipo de Luis Enrique empata en Múnich en un gran partido en el que se adelantó en los primeros minutos con el gol de Dembélé; Kane empató en el descuento.

- De la Fuente da pistas: "Os va a gustar, seguro"

El seleccionador nacional no cierra la puerta a Carvajal y a Gavi y tiene "muy claro" que la lista del Mundial gustará a todos, aunque espera que no haya más lesiones.