La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 3 de mayo de 2026
El Betis se las ve con el Oviedo (18:30 horas) con todo de cara para encarrilar la quinta plaza
La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 3 de mayo de 2026
REAL BETIS - REAL OVIEDO: LA PUNTILLA
El Betis tiene la posibilidad, ante el colista, de dejar casi sentenciada la quinta plaza y, con ello, tener muy cerca una Champions cada vez más posible
El rumano, que saldrá gratis del Lecce y que tiene avanzado el Sevilla, sigue fuera por una lesión
Los de Flick ganan a Osasuna (1-2) y si hoy no lo hace el Madrid, serán campeones antes del Clásico
NORRIS GANA EL SPRINT DE MIAMI
Antonelli hace la pole después de que el sprint coronara a los McLaren; avance de Alonso, que fue 15º en la carrera corta