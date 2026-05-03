El Betis se las ve con el Oviedo (18:30 horas) con todo de cara para encarrilar la quinta plaza

El BEtis puede encarrilar la quinta plaza de laLigaRBB

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 3 de mayo de 2026

REAL BETIS - REAL OVIEDO: LA PUNTILLA

El Betis tiene la posibilidad, ante el colista, de dejar casi sentenciada la quinta plaza y, con ello, tener muy cerca una Champions cada vez más posible

MARIUS MARIN, PREOCUPA

El rumano, que saldrá gratis del Lecce y que tiene avanzado el Sevilla, sigue fuera por una lesión

EL BARÇA ROZA EL TÍTULO

Los de Flick ganan a Osasuna (1-2) y si hoy no lo hace el Madrid, serán campeones antes del Clásico

NORRIS GANA EL SPRINT DE MIAMI

Antonelli hace la pole después de que el sprint coronara a los McLaren; avance de Alonso, que fue 15º en la carrera corta