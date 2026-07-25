Fran García, Diego Conde, Facundo Bernal o Fran González son algunos de los protagonistas principales del día del estreno estival del Real Madrid de Mourinho y del Barça 3.0 de Hansi Flick

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado, 25 de julio de 2026 abre con una imagen de la presentación múltiple en el Real Betis, con puesta de largo para los tres fichajes que ha anunciado hasta la fecha: Fran García, Facundo Bernal y Diego Conde. Este último llegó a sonar para reforzar la portería del Sevilla FC, que sigue avanzando con Fran González, del Real Madrid, mientras Alberto Flores sigue aprovechando cada partido de pretemporada para reivindicarse ante Luis García Plaza.

El Betis echa 'Tres en Uno' a la planificación

El Real Betis presenta de una tacada a Fran García, Diego Conde y Facundo Bernal. Los tres únicos fichajes hasta la fecha llegan motivados e ilusionados. "Seguimos una hoja de ruta y estamos contentos", asegura Manu Fajardo, quien transmitió tranquilidad con las permanentes molestias físicas de Isco Alarcón.

El director deportivo verdiblanco repasó la actualidad asegurando que "no hay novedades con Dani Ceballos" y admitió que está centrado en hacerse con un '9' que "no será Gonzalo García, ya que no está en el mercado". En el acto también estuvo el presidente, Ángel Haro, remarca la fuerte inversión: "Apuraremos otra vez el límite salarial y entraremos en pérdidas que luego serán compensadas con plusvalías".

Granada CF - Real Betis (20:00 horas)

El conjunto de Manuel Pellegrini visita el Estadio de Los Carmenes para disputar el Trofeo Ciudad de Granada, que se convertirá en el tercer test de preparación después de arrancar con sendas victorias contra el Sf Lotte alemán (0-3) y el RC Recreativo de Huelva (0-1).

El Sevilla avanza en el fichaje de Fran González

Mientras Alberto Flores lucha por aprovechar la pretemporada, José Ignacio Navarro sigue peinando el mercado y en los últimos días ha progresado de manera notable con el internacional español sub 21 Fran González, que busca una salida del Real Madrid. Dentro de ese perfil joven que buscan en Nervión para complementar al experimentado Odysseas Vlachodimos, el leonés no es el único nombre que maneja el director deportivo; pero a día de hoy es el que más consenso genera.

Mourinho arranca con triunfo

Real Madrid 1-0 AD Alcorcón. Primer partido de pretemporada. Los blancos se han impuesto este viernes en un amistoso celebrado en Valdebebas en el que el gol de la victoria ha sido obra del canterano Yáñez de penalti.

El Barcelona impone su ley

FC Barcelona 4-1 CE Europa. El equipo azulgrana ha disputado su primer amistoso estival frente al equipo de Primera Federación en una cita celebrada a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.