30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 22 de julio de 2026

Merecido reconocimiento en casa a los dos campeones del Mundial de origen sevillano, palaciego para más señas: Fabián Ruiz y Pablo Páez 'Gavi', que tiraron de humildad y cercanía con sus paisanos, recalcando el zurdo que tiene "ganas de volver" al club de sus amores, el Betis

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 22 de julio de 2026

El barcelonista y el parisino, orgullosos con sus medallas de oro.IMAGO

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La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 22 de julio de 2026:

- PROFETAS EN TIERRA PROPIA

Homenajeados en su pueblo, Los Palacios, los campeones del Mundo Gavi y Fabián se llevaron su peso en tomates (el producto típico de la zona), pondrán nombre a los campos de césped de la localidad y tendrán una estatua junto a Jesús Navas. El culé pidió que no sancionen a Paredes y sus compañeros argentinos, mientras que el del PSG se pronunció sobre su regreso al Betis ("cada vez falta menos; espero poder volver algún día") y el de Ceballos ("esperemos que se pueda hacer")

- ODYSSEAS, 'REGALADO'

El Sevilla sólo asumirá el 30% de la ficha del guardameta griego en el segundo curso de préstamo en Nervión, una gran gestión por parte de José Ignacio Navarro

- EL FUTURO DE FERRÁN

El héroe de la final del Mundial acaba contrato en 2027, sigue muy lejos de renovar con el Barcelona y al interés confeso del PSG se habría unido también el del Real Madrid

- SORPRESA MUNDIAL

Aunque España y Argentina aportan cinco jugadores cada una a la quiniela de mejor once de la magna cita, la ausencia de Laporte y Cubarsí, mejor jugador joven, resulta llamativa.

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