Merecido reconocimiento en casa a los dos campeones del Mundial de origen sevillano, palaciego para más señas: Fabián Ruiz y Pablo Páez 'Gavi', que tiraron de humildad y cercanía con sus paisanos, recalcando el zurdo que tiene "ganas de volver" al club de sus amores, el Betis

El barcelonista y el parisino, orgullosos con sus medallas de oro.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 22 de julio de 2026:

- PROFETAS EN TIERRA PROPIA

Homenajeados en su pueblo, Los Palacios, los campeones del Mundo Gavi y Fabián se llevaron su peso en tomates (el producto típico de la zona), pondrán nombre a los campos de césped de la localidad y tendrán una estatua junto a Jesús Navas. El culé pidió que no sancionen a Paredes y sus compañeros argentinos, mientras que el del PSG se pronunció sobre su regreso al Betis ("cada vez falta menos; espero poder volver algún día") y el de Ceballos ("esperemos que se pueda hacer")

- ODYSSEAS, 'REGALADO'

El Sevilla sólo asumirá el 30% de la ficha del guardameta griego en el segundo curso de préstamo en Nervión, una gran gestión por parte de José Ignacio Navarro

- EL FUTURO DE FERRÁN

El héroe de la final del Mundial acaba contrato en 2027, sigue muy lejos de renovar con el Barcelona y al interés confeso del PSG se habría unido también el del Real Madrid

- SORPRESA MUNDIAL

Aunque España y Argentina aportan cinco jugadores cada una a la quiniela de mejor once de la magna cita, la ausencia de Laporte y Cubarsí, mejor jugador joven, resulta llamativa.