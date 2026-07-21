Sorpresa mayúscula con los candidatos al mejor once del Mundial: cinco elegidos de España

La FIFA ha publicado los candidatos al once ideal del Mundial 2026, una lista con sorpresas como la ausencia de Laporte y Cubarsí y con España y Argentina aportando cinco nombres cada una en una votación ya disponible en 'FIFA Play Zone'

La FIFA ha dado a conocer los candidatos al mejor once del Mundial 2026, ya que se pondrá votar a través de la plataforma 'FIFA Play Zone', disponible para todos los usuarios. De esta manera, destacan figuras que han destacado en este torneo de selecciones como Vozinha, la estrella de Cabo Verde que fue el mejor en el encuentro ante España y sostuvo a su combinado contra Argentina, dónde cayó en dieciseisavos de final.

Por otra parte, una de las principales sorpresas en la lista es la ausencia de Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, que ha sido elegido mejor jugador joven del Mundial. El central del Barcelona, además del futbolista del Athletic Club, han sido claves en esta España de Luis de la Fuente y uno de los motivos por los que 'La Roja' ha encajado tan solo un gol en todo el torneo. La FIFA, en cambio, sí ha incluido a Marc Cucurella y Pedro Porro.

Los candidatos de España y Argentina para el once ideal del Mundial

España podría tener hasta cinco jugadores en el mejor once del Mundial 2026, tras la publicación de los candidatos de la FIFA: Unai Simón, Pedro Porro, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Rodri Hernández. El portero del Athletic Club ha sido otro de los motivos para dejar la meta a cero en hasta siete ocasiones. Su figura despeja las dudas defintivamente tras el debate que hubo por la presencia de Joan García y David Raya.Por otro lado, la selección de Argentina cuenta con hasta cinco candidatos que pueden entrar en el mejor once del Mundial 2026: Emiliano 'Dibu' Martínez, Cristian 'Cuti' Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Lionel Messi. La expulsión del centrocampista del Chelsea en la final ante España le podría dejar fuera de la alineación ideal, en la que se espera que esté el jugador de Inter Miami por sus ocho goles a lo largo del torneo.

LaLiga 'representada' en los candidatos al mejor once del Mundial 2026

Uno de los jugadores que no ha podido faltar en esta lista es Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid, pese a caer derrotado ante España en la final del Mundial, ha sido el máximo goleador con diez tantos, superando a Leo Messi. Al francés le acompañan dos compañeros de equipos en el conjunto de José Mourinho como Vinicius y Jude Bellingham, clave en el camino de Inglaterra en este torneo de selecciones.

Erling Haaland aparece entre los candidatos. El jugador del Manchester City se despidió del Mundial con siete goles. Tras no ver puerta ante Inglaterra, el delantero internacional con Noruega se despidió en cuartos de final. Julián Quiñones completa la lista de atacantes elegidos para el mejor once. El mexicano logró el primer gol de este torneo con el choque abrió el mismo, entre México y Sudáfrica.

De esta manera, siete jugadores de LaLiga EA Sports están presentes en los candidatos al mejor once del Mundial 2026, algo que pone en alza el nivel de la Primera División de España. Sin embargo, queda esperar a la votación final para conocer a los jugadores elegidos. Lo que no queda claro es el motivo de dejar a algunos que han sido claves para Luis de la Fuente en este torneo como Laporte, que interesa al Barcelona.

Lista de los candiatos al mejor once del Mundial 2026

Porteros: Vozinha (Cabo Verde), 'Dibu' Martínez (Argentina), Unai Simón (España), Jordan Pickford (Inglaterra), Eloy Room (Curazao).

Defensas: Lisandro Martínez y 'Cuti' Romero (Argentina), Nuno Mendes (Portugal), Marc Cucurella y Pedro Porro (España), Virgil Van Dijk (Países Bajos), Gabriel Magalhaes (Brasil), Dayot Upamecano (Francia).

Centrocampistas: Jude Bellingham (Inglaterra), Ousmane Dembelé y Michael Olise (Francia), Vinícius Jr (Brasil), Enzo Fernández (Argentina), Luka Modric (Croacia), Ismael Saibari (Marruecos), Rodri Hernández y Lamine Yamal (España).

Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega), Harry Kane (Inglaterra), Julián Andrés Quiñones (México) y Mikel Oyarzabal (España).