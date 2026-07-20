Henry e Ibrahimovic apuntan las claves del Mundial de España: "Argentina simplemente no pudo acercarse a ellos"

Los dos exfutbolistas se rindieron ante el juego de España en la final del Mundial contra Argentina, destacando al goleador del partido: "Ferran Torres protagonizó el momento que quedará grabado para siempre en la historia del fútbol español"

España consiguió ganar el Mundial 2026 derrotando a Argentina, sin que el combinado de Lionel Scaloni rematase entre los tres palos en 120 minutos. Por ello, leyendas del fútbol como Henry o Ibrahimovic analizaron el éxito de la selección dirigida por Luis de la Fuente, que vuelve a la capital con el título en sus manos y un torneo dificilmente superable. En este sentido, ambos exjugadores han querido reconocer el "enorme mérito" de 'La Roja'.

Henry: "España mereció ser campeona del mundo"

Por un lado, Henry, en FOX Sports, explicó que "la gente hablará de la polémica, de los goles anulados y del drama tras el pitido final, pero cuando recordemos esta final dentro de diez años, la historia principal será sencilla: España fue el mejor equipo, España fue el equipo más valiente y España mereció ser campeona del mundo".

El exfutbolista no dudó en elogiar el trabajo del combinado de Luis de la Fuente a lo largo del Mundial, además de la calidad de juego presentada en la final ante los de Scaloni: "Tengo que reconocer el enorme mérito de España, porque desde el primer minuto jugaron como un equipo que creía que el Mundial les pertenecía. Controlaron el ritmo, la posesión, los espacios y, durante largos periodos, Argentina simplemente no pudo acercarse a ellos".

Henry: "La historia giró en torno a la brillantez colectiva de España"

Además, Henry siguió alabando la actuación de España: "Cuando ves una final de la Copa del Mundo, esperas momentos estelares protagonizados por las grandes estrellas. Pero esta noche, la historia giró en torno a la brillantez colectiva de España. Lamine Yamal no tuvo miedo, el mediocampo fue excepcional y Ferran Torres protagonizó el momento que quedará grabado para siempre en la historia del fútbol español".

El exjugador valoró la figura de Leo Messi: "Lo que me sorprendió fue la falta de intención ofensiva de Argentina. Es un equipo con Lionel Messi, y aun así España logró que uno de los mejores jugadores de todos los tiempos pareciera aislado durante gran parte del partido. Eso no sucede por casualidad. Es disciplina táctica, es organización y es un equipo que ejecuta un plan de juego a la perfección".

Henry: "Enzo merecía totalmente la tarjeta roja"

Henry, por otro lado, no tuvo dudas con la expulsión de Enzo Fernández: "Diría que el árbitro estuvo impecable. Era exactamente la decisión que tenía que tomar. Enzo merecía totalmente la tarjeta roja. Para ser honesto, tuvo suerte de seguir en el campo. Ya había cometido un par de entradas temerarias antes en el partido, y parecía que estaba tentando a la suerte. Al final, le pasó factura. Esa entrada a Cubarsí fue peligrosa".

Henry apostó por Rodri, MVP del Mundial, como el próximo ganador del Balón de Oro: "Cuando entras así con fuerza excesiva, no le dejas otra opción al árbitro. La seguridad del jugador es lo primero. Veo a Rodri ganando otro Balón de Oro. Messi lo ganó después de ser el mejor jugador del torneo y ganar la Copa del Mundo y ahora puede volver a suceder".

Ibrahimovic: "Cuando los españoles empiezan a tocar el balón, les quitan el alma"

Ibrahimovic quiso dar las claves de la victoria de España ante Argentina: "Hoy ganó el fútbol. La forma en que jugaron, la forma en que afrontaron el torneo, eso es lo que la gente quiere ver cuando ve fútbol. Cuando los españoles empiezan a tocar el balón, les quitan el alma y la esperanza a sus rivales. En la final pasó lo mismo".

El exjugador comentó que "cuando yo jugaba, si no me llegaba el balón porque el rival lo retenía demasiado tiempo, me volvía loco. Lo único que podías hacer era correr tras él e intentar recuperarlo. Sé que está muy triste por no haber podido ganar el Mundial. Pero Messi hizo un torneo fantástico. Ayudó a todo el equipo a mantenerse fuerte y a lograr cosas extraordinarias".