KS Cracovia - Sevilla FC, en directo el amistoso de hoy en vivo online

ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después del segundo amistoso de preparación de los hombres de Luis García Plaza, primero lejos de la capital hispalense y de España, aunque habrá otros tres durante el 'stage' en los Países Bajos

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del segundo partido amistoso de la pretemporada del Sevilla FC que se enfrenta en menos de una hora, a partir de las 16:00 horas al KS Cracovia.

El lateral izquierdo del Sevilla FC está muy cerca de ser vendido a Olympiacos después de que el club griego haya mejorado su oferta en las últimas horas.

Oso se queda en el banquillo por el momento y está por ver que tenga algún minuto en este amistoso contra el KS Cracovia.

Luis García Plaza, entrenador del Sevilla FC, apuesta por un once titular en el que se puede observar una defensa muy reconocible a la espera de que llegue algún fichaje más.

El Sevilla FC afronta su segundo test de pretemporada contra el KS Cracovia que le exigirá más que el Juventud de Torremolinos al que derrotó por 1-0 hace unos días.

El Sevilla FC, que lleva desde el viernes en tierras polacas e, incluso, se ejercitaba este sábado en las afueras de la segunda ciudad más poblada del país centroeuropeo, disputa en la tarde del domingo su segundo amistoso de pretemporada, tras el jugado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios ante el Juventud Torremolinos, que terminó con victoria por la mínima (1-0) para los blanquirrojos. Ahora, los pupilos de Luis García Plaza rendirán visita al KS Cracovia, que el próximo fin de semana arranca la competición liguera y que, por ende, estará con una marcha más en el plano físico, pese a que los nervionenses llevan una quincena trabajando a destajo tras las vacaciones.

Una buena piedra de toque para testar cómo marcha la reconstrucción a las órdenes de José Ignacio Navarro, que en la víspera conseguía desatascar con el traspaso a coste cero de Tanguy Nianzou al Lille una 'operación salida' clave para el rearme con vistas a la temporada 26/27 y, antes que nada, la inscripción en LaLiga de los tres primeros fichajes (Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante), que todavía no ha podido producirse por cuestiones de tope salarial. Por esta razón, las plusvalías son muy necesarias, de tal manera que se seguirá aliviando carga en pos de que las cuentas terminen cuadrando.

Se ha quedado, por ejemplo, en Sevilla un Akor Adams que tiene pie y medio en el Venezia y cuya venta lograría aliviar un poco más el apartado económico, con Joaquín Martínez 'Oso', Juanlu Sánchez y algún otro más señalado para una perentoria revolución que logre esclarecer el dibujo de la plantilla con la que Luis García Plaza buscará una permanencia menos apurada, sin descartar nada, pero con los pies en la tierra. Y es que, salvo giro mayúsculo de los acontecimientos, no se producirá a corto plazo el buscado cambio de manos de la mayoría accionarial del club y la urgente ampliación de capital para cambiar el panorama monetario.

Con lo que queda, escuchando ofertas por todos los componentes del vestuario, y con la cantera debe argumentar el Sevilla FC su ideario para una cuarta travesía por el desierto, cruzando los dedos para que haya nuevos fichajes que sí marquen las diferencias, aunque tengan que llegar, como el resto, a coste cero o con la mínima inversión posible. Todo un desafío a orillas del Guadalquivir.