Oficial la 'fumata blanquirroja' con Tanguy Nianzou: el Lille decide fichar al central

Cinco días después de superar un exhaustivo reconocimiento médico por su plaga de lesiones como nervionense, el tercer clasificado de la última Ligue 1 acomete la contratación del franco-marfileño, que firma un contrato hasta 2028, con una tercera temporada opcional, perdonando el 70% de su salario aquí

La 'operación salida', ésa que otros años se indigestaba a los directores deportivos del Sevilla FC, arranca por fin con José Ignacio Navarro al frente. A la decisión de no renovar a los veteranos Nemanja Gudelj, Alexis Sánchez, César Azpilicueta (que se retira), Adnan Januzaj y Örjan Nyland, además de no ejecutar la opción de compra por Batista Mendy, se le une la marcha de Tanguy Nianzou, el fichaje más nefasto de la 'era Monchi', por encima, incluso, de su coetáneo Marcao Teixeira y discutiendo el primer puesto con Rony Lopes, que, eso sí, costó nueve millones de euros más, que se van, como con el franco-marfileño, a la basura sin un rendimiento siquiera decente.

Pero, visto lo visto en lo deportivo y en lo actitudinal (siendo el que más cobra y de los que menos aporta, se negó a rebajarse el sueldo para ayudar a la inscripción de otros compañeros), lo perentorio era deshacerse del ex del Bayern de Múnich sin agotar un contrato que expiraba el 30 de junio de 2027 y que era un auténtico lastre para la economía nervionense. Y, con unas semanas de suspense, al fin este sábado se ha producido la 'fumata blanquirroja' desde la Alta Francia: el Lille ha dado el visto bueno a la operación cinco días después de que el interesado superara un exhaustivo reconocimiento médico por sus continuas lesiones como sevillista.

Nianzou, que esperaba en París las noticias para viajar a la ciudad fronteriza con Bélgica o volver a tierras andaluzas, ha recibido ya la doble oficialidad de su desembarco en el Stade Pierre-Mauroy por dos temporadas y una tercera opcional para disputar la Champions como rojiazul. El sustituto de Antonio Cordón confesaba durante la presentación de Guridi, Juan Iglesias y Sangante que había diferentes opciones sobre la mesa, desde la desvinculación al traspaso, pasando por la cesión y asunción de una parte de la ingente ficha, pero, según ABC, se trata de una venta a coste cero, con variables por rendimiento que podrían dejar ingresos futuros. Incluso, el jugador habría renunciado al 70% de su salario.

Sus primeras palabras como rojiazul: "Es el club ideal para la siguiente etapa de mi carrera"

"La emoción que me embarga hoy es pura alegría. Estoy increíblemente feliz de haber tenido la oportunidad de fichar por el LOSC, que creo que es el club ideal para la siguiente etapa de mi carrera y ofrece el entorno perfecto para desarrollarme. Lo más importante para mí es recuperar mi plena confianza, mi sonrisa, mis minutos de juego y, así, poder ayudar al equipo a ganar. Mis conversaciones con el presidente siempre han sido muy claras. Me dijo a mi llegada que aquí trabajamos de forma diferente; yo también estoy aquí para aportar mi perspectiva única. También estoy feliz de estar de vuelta en Francia, el país donde nací y donde aprendí a jugar al fútbol. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros y a la afición. ¡Ahora también soy un Dogo!", dijo Tanguy Nianzou a los medios oficiales rojiazules.

Por su parte, Olivier Létang, presidente del Lille, añadía: "El fichaje de Tanguy, fruto de intensas negociaciones, nos permite reforzar nuestra defensa. Tanguy ya ha demostrado su calidad y potencial. Crearemos las mejores condiciones para que prospere, juegue con regularidad y rinda al máximo nivel. Conocemos bien su trayectoria y, tras un análisis exhaustivo de su situación, confiamos en poder ayudarle a regresar a la élite de la competición. Por ello, nos comprometemos con entusiasmo, ambición y confianza. ¡Bienvenido a LOSC, Tanguy!".

Akor Adams y Oso deben ser los siguientes

Aunque el adiós de Tanguy Nianzou es una estupenda noticia para el Sevilla FC en todos los sentidos y afectará positivamente al LCPD (vulgarmente conocido como tope salarial), los nervionenses necesitan aún que haya plusvalías en 2-3 operaciones de salida para rebajar sus cargas en este sentido y poder inscribir a los tres fichajes cerrados hasta el momento, amén de continuar con el urgente rearme antes de que a mediados de agosto arranque LaLiga.

El siguiente en despedirse debe ser Akor Adams, que ultima su acuerdo particular con un Venezia que ya ha pactado con los blanquirrojos un traspaso por 16,8 millones de euros fijos y 6,7 más en variables (costó 5,5), al tiempo que Joaquín Martínez 'Oso' está siendo cortejado por Fiorentina, Chelsea-Estrasburgo y Nottingham Forest-Olympiacos, con un precio de salida de 10 millones más bonus que podría alcanzar el grupo con capital heleno.