F1 GP Bélgica 2026 | Clasificación en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz del Gran Premio de Fórmula 1

El piloto asturiano prefirió no hacer declaraciones tras los entrenamientos libres del viernes, siendo los mejores Kimi Antonelli, Lando Norris y Max Verstappen

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí pare vivir juntos este sábado 18 de julio (a partir de las 16:00 horas) la clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 , la cual llega con Kimi Antonelli como gran favorito y con los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz buscando el milagro. ¡Vamos al lío!

El líder el Mundial impuso su ley en los entrenamientos libres del viernes y ha repetido dominio en la jornada de sábado por delante de Lando Norris y Max Verstappen . Sin duda, favorito a la pole el de Mercedes.

Un gran premio más, los pilotos españoles de Aston Martin y Williams apuntan a vivir en la cola de la carrera tras ser 20º y 18º en lo entrenamientos libres del sábado .

A falta de 10 minutos para el final el mejor tiempo es el de Max Verstappen con 1:45:930. Fernando Alonso tiene ya el peor tiempo...

Carlos Sainz sería en estos momentos 12º . Recordemos que del 17 al 22 quedan eliminados de cara a la Q2.

Todos los pilotos de preparan para el segundo y definitivo intento. En estos momentos eliminados virtualmente: Colapinto, Occon, Pérez, Bottas, Alonso y Stroll . 5 minutos para el final.

El mejor tiempo es para Norris acompañado de los dos Red Bull: Verstappen y Hadjar . En cuanto a los españoles, Carlos Sainz pasa el corte con 15º puesto y Fernando Alonso concluye 21º , solo por delante de su compañero Lance Stroll.

Kimi Antonelli comienza barriendo en la Q2 con un 1:45:142 , dejando a su compañero George Russell a medio segundo...

A 6 minutos del final los que no pasarían a la pelea definitiva por la pole en la Q3 serían: Lawson, Gasly, Hulkenberg, Colapinto, Sainz y Bearman.

Kimi Antenelli cierra la sesión con el mejor tiempo , mientras que los eliminados son: Lawson, Gasly, Colapinto, Hulkenberg, Sainz y Beardman .

¡Ojo con Lando Norris! Por ahora pole con 1:44:801 . En todo caso, recordemos que una penalización le impediría salir en la primera posición .

Ya salen los pilotos para realizar el último intento en busca de la pole .

El piloto de Mercedes se luce con un tiempo de 1:44:361 para dejar por detrás a Max Verstappen y Lando Norris , aunque este perderá 10 posiciones por una sanción. En cuanto a los españoles Carlos Sainz partirá desde la 15ª plaza y Fernando Alonso desde la 21ª .

El Gran Premio de Bélgica de F1, el cual celebra este sábado 18 de julio su clasificación, vuelve a pintar regular para los pilotos españoles, ya que en los últimos entrenamientos libres del sábado Fernando Alonso y Carlos Sainz no han podido pasar de los puestos 20º y 18º respectivamente, mientras que el más rápido ha sido Kimi Antonelli con su Mercedes, por delante de Lando Norris y Max Verstappen.

Con el circuito de Spa-Francorchamps como escenario, Antonelli cubrió los 7.004 metros de la mítica pista de las Árdenas en un minuto, 45 segundos y 990 milésimas, 139 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) –que perderá diez puestos en parrilla, por sanción– y con 148 de ventaja respecto al cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que –al igual que los anteriores, con el neumático blando– marcó el tercer tiempo de la sesión.

A Carlos Sainz no se le veía nada contento con el rendimiento de su Williams el viernes, y no parece que vaya a aparecer ninguna sonrisa ese sábado. "Hoy ha sido un día complicado. Tuve un problema con mi coche en el primer entrenamiento libre, así que la sesión no fue representativa, ya que no pudimos hacer los ajustes que queríamos en los reglajes. En el segundo entrenamiento libre progresamos bastante y conseguimos que el coche funcionara mejor, aunque me crucé con algunos desperfectos en pista y tampoco fue una sesión limpia", expresa.

George Russell se agarra a la pelea

El inglés George Russell (Mercedes), segundo en el Mundial, a 25 de los 179 puntos con los que lidera su compañero, firmó el cuarto crono, a 367 milésimas del joven boloñés, en una sesión concluyó con el accidente –sin lamentar daños mayores– del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), en la decimotercera de las 19 curvas de la pista belga; exactamente en la misma zona en la que sufrió su percance el francés Pierre Gasly (Alpine) el viernes.

Hamilton acabó la sesión a 39 centésimas de Antonelli y se inscribió quinto en la tabla de tiempos, un puesto por delante de su compañero en Ferrari, el monegasco Charles Leclerc, que se quedó a más de siete décimas y media del líder del campeonato. Al igual que todos los anteriores, con las gomas blandas.